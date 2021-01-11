Победные мячи "Наристе". В Бишкеке завершился турнир по футзалу

В конце прошлой недели в столичном Дворце спорта имени Кожомкула завершился ХХ международный турнир "Наристе" по футзалу. За победы в этих состязаниях боролись 57 коллективов практически из всех регионов республики.

Турнир, как и в прошлые годы, проходил в четырех номинациях: ветераны +35, +45, +55 и дружины различных госучреждений. В течение недели все коллективы проводили предварительные матчи, а в пятницу лучшие из них добывали себе медали. В категории +35 в золотом матче встретились команды "Ала-Тоо" (Нарын) и "Фарватер" (Бишкек). Эти дружины одержали по пять побед и получили законное право бороться за золотую медаль.

Это был удивительный поединок. Сначала полное преимущество имели столичные футболисты. Они первыми забили гол. Но пропущенный мяч не сильно огорчил нарынчан. Во второй половине встречи они сумели сравнять счет и затем забить еще несколько победных мячей.Вот что значит спортивный характер!

В финальном поединке возрастной категории +45 встретились бишкекские коллективы"Алга - Дордой" и "Ак-Жол".Эта встреча легкой прогулкой для ветеранов "Алги" и "Дордоя" не стала. Акжоловцы принялись методично раскачивать оборону соперников и немало преуспели в этом деле. Во всяком случае, счет в этом матче был открыт на последних минутах первого тайма. Но в итоге акжоловцы сдались на милость победителям. Опыт в футзале значит очень многое.

А вот финальные матчи среди ветеранов в возрастной категории +35 и госучреждений зрелищными назвать было трудно. Силы соперников были примерно равными. Команды очень много внимания уделяли обороне и потому на атаки у них времени и сил почти не оставалось. И все же, в возрастной категории + 35 столичный "Фарватер" сумел занять первое место. А в категории "Госслужащие" победу праздновали футболисты Государственной службы исполнения наказаний.