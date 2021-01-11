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Скончался бывший первый замминистра национальной безопасности

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- Екатерина Улитина
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Сегодня в Москве на 74-ом году жизни скоропостижно скончался бывший первый заместитель министра национальной безопасности Кыргызской Республики генерал-полковник Верчагин Валерий Иванович.

В органах национальной безопасности Кыргызской Республики Валерий Верчагин проработал с 1972 по 2000 годы, начиная свой путь с должности оперуполномоченного КГБ Киргизской ССР до первого заместителя министра национальной безопасности Кыргызской Республики.

Руководство, ветераны и личный состав ГКНБ выражают свои искренние соболезнования родным и близким генерал-полковника Верчагина В.И. в связи с невосполнимой утратой.


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URL: https://www.vb.kg/396040
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
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