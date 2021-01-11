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"Посади свое дерево": Озеленение столицы продолжается

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- Оксана Гут
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Муниципальное предприятие "Городские парки" продолжает зеленую акцию "Посади свое дерево", в рамках которой каждый горожанин, организация может посадить дерево в новых парках столицы.

На 11 января в новом парке "Адинай", как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, посажено 109 хвойных деревьев: 66 крымских сосен, 11 европейских елей, 17 голубых елей, 15 тянь-шаньских елей.

А когда было тепло, горожане высадили 532 лиственных дерева: 202 березы, 180 тополей европейских, 32 каштана, 17 кленов, 25 лип, 26 платанов и 50 деревьев вида ольхи. Также столичная мэрия посадила 32 единиц каштанов.

Учитывая необходимость в трехъярусном озеленении (хороший густой газон + кустарник + деревья), было посажено 174 пузыреплодника, 14 вейгел, 11 калин, 30 снежноягодников, 10 чебушников, 1 магнолия и 4100 кустов роз.

Саженцы были приобретены в специализированных организациях: питомник Жердева, АГТ-Азия, Наш сад. Также бишкекчане поддержали ботанический сад и институт леса АН КР, приобретали саженцы и у них, приобретенные средства пойдут на развитие ботсада, научные изыскания.

Озеленение продолжается. Заявки на посадку деревьев собирает Калича Умуралиева, директор МП "Городские парки": 0707 777749.


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URL: https://www.vb.kg/396045
Теги:
мэрия, озеленение, экология, парк, Бишкек, Кыргызстан
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