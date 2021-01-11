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В Сети появилось видео профилактической беседы с кримавторитетом "Алтухой"

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- Оксана Гут
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С криминальным авторитетом Алтынбеком Ибраимовом, широко известного в криминальном мире по кличке "Алтуха", сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую беседу. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Отмечается, что Ибраимов был вызван в МВД сегодня, 11 января. Официальной информации об этом вызове пока нет.

В ролике мужчина спрашивает у Алтынбека Ибраимова, кем он является в криминальном мире. На что получает ответ: "Я Алтуха, Алтухой являюсь". После этого собеседник говорит, что у него есть информация о желании Ибраимова стать "вором в законе". Поэтому он призывает его подумать о будущем, так как в будущем Кыргызстан будет без ОПГ.


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URL: https://www.vb.kg/396048
Теги:
МВД, ОПГ, социальные сети, Кыргызстан, криминал
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