В Сети появилось видео профилактической беседы с кримавторитетом "Алтухой"

С криминальным авторитетом Алтынбеком Ибраимовом, широко известного в криминальном мире по кличке "Алтуха", сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую беседу. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Отмечается, что Ибраимов был вызван в МВД сегодня, 11 января. Официальной информации об этом вызове пока нет.

В ролике мужчина спрашивает у Алтынбека Ибраимова, кем он является в криминальном мире. На что получает ответ: "Я Алтуха, Алтухой являюсь". После этого собеседник говорит, что у него есть информация о желании Ибраимова стать "вором в законе". Поэтому он призывает его подумать о будущем, так как в будущем Кыргызстан будет без ОПГ.