"Запреты делу не помогут". Эксперт разобрал ошибки Тилека Токтогазиева

Недавнее решение министра сельского хозяйства Тилека Токтогазиева о запрете экспорта скота вызвала у аграриев неоднозначную реакцию. Некоторые из них одобряют действия министра, другие, напротив, считают, что принятые им меры нанесут большой вред отрасли, а фермеры понесут большие убытки. Свое мнение нашей газете по этому поводу высказал директор НИИ растениеводства, академик Жамин АКИМАЛИЕВ.

- Министр не понимает простой вещи: фермер вкладывает огромные средства в выращивание скота, но эти усилия из–за непродуманных действий Тилека Токтогазиева идут прахом. Запрет на экспорт не привел к снижению цен на мясо, наоборот, стоимость говядины и баранины, а также конины в предновогодние дни опять стала расти.

Я глубоко убежден, что профессионал своего дела никогда бы не пошел на такой шаг. Специалист сначала бы посоветовался с крестьянами и спросил у них: "Какая вам нужна помощь со стороны государства для снижения цен на мясную продукцию?".

Он мог бы предложить крестьянам разработать совместными усилиями проект постановления правительства по предоставлению сельчанам субсидий и дотаций. Только в таком случае министр Токтогазиев смог бы решить вопрос по снижению цен на мясо и животных. Ведь он должен стоять на защите интересов сельских товаропроизводителей, а не отбивать у них желание заниматься избранным делом.

Скажу больше. В своей повседневной работе Токтогазиев полагается только на свое мнение. Более того, он пригласил на работу в качестве советников молодых неопытных сотрудников, для осуществления кардинальных реформ в самом министерстве и во всей отрасли привлекает друзей, не имеющих никакого отношения к сельскому хозяйству. А ведь и в самом министерстве трудится немало профессионалов, которые хорошо знают эту сложную отрасль.

В структуре Минсельхоза есть два крупных научно–исследовательских института: земледелия и животноводства, но потенциал и достижения их сотрудников почему–то не используются. К примеру, в НИИ животноводства созданы уникальные породы скота и имеются конкретные рекомендации по коренному улучшению пастбищ. Из–за пренебрежения научными достижениями в стране только 7 процентов поголовья скота можно считать племенным, а ведь в недавнем прошлом удельный вес племенного скотоводства в республике составлял 95 процентов.

НИИ земледелия за 64 года своего функционирования вывел 100 сортов сельскохозяйственных культур. В запасниках института есть сорта озимой и яровой пшеницы, имеющие потенциал урожайности более 70 центнеров зерна с гектара с содержанием клейковины 27–30 процентов. Это Интенсивная, Кыял, Тилек, Альмира, Эритросперум–760 и многие другие. Мы имеем даже сорт озимой пшеницы Меляноцус–223, потенциальный урожай которой составляет 80(!) центнеров зерна с гектара.

К сожалению, министр Токтогазиев, похоже, не знает о достижениях кыргызстанских ученых–аграрников. Он, как и его предшественники, полагается только на импортный посевной материал.

Приведу для наглядности пример. Так, потенциальный урожай пшеницы казахской селекции Стекловидная–24 составляет 30–35 процентов, а наш сорт Адыр на богаре дает урожай в 65 центнеров с гектара. Все сорта ячменя, выведенные Кыргызским институтом земледелия, намного превосходят зарубежные аналоги. Например, местный сорт Ваган превышает по показателям урожайности сорт Дружба украинской селекции на 10 центнеров.

Если бы министры сельского хозяйства Кыргызстана (а они меняются почти каждый год) серьезно относились к открытиям наших ученых, то уровень развития сельского хозяйства у нас бы был выше в 1,5 раза. К сожалению, и министр Токтогазиев пока не обращает должного внимания на науку, а ведь без нее мы не решим ни одной проблемы отрасли

Уверен, если бы львиная доля пшеницы засевалась семенами отечественной селекции, то мы бы полностью обеспечили 6–миллионное население страны дешевым и качественным хлебом собственного производства, смогли бы реанимировать кормовую отрасль. Наши фермеры спокойно бы выращивали 1 миллион 200 тысяч тонн зерна пшеницы (в этом году собрали только 665 тысяч тонн). Этого количества нам вполне хватит для достижения собственной зерновой безопасности. Кстати говоря, зарубежные экономисты прогнозируют в ближайшие годы снижение урожайности основных сельскохозяйственных культур во всем мире. Хлеб будет в обозримом будущем, условно говоря, дороже золота. Беда придет в те страны, в которых не заботятся о собственной зерновой безопасности.

Сама жизнь диктует необходимость увеличения зернового клина. В нынешнем году под пшеницу фермеры отвели 247 тысяч гектаров и получили по 26 центнеров зерна с гектара. А необходимо было посеять эту главную сельскохозяйственную культуру на площади в 400 тысяч гектаров и получить урожай в 35 центнеров. Но крестьяне без поддержки государства (повторюсь) не решат эту задачу.

Мы обеспечиваем себя растительным маслом только на 20 процентов, и поэтому сегодня литр этого продукта стоит 135 - 150 сомов. Но в то же время в Кыргызстане идеальный климат для выращивания подсолнечника, сафлора, но никто из чиновников Минсельхоза не стимулирует крестьян выращивать эти культуры. Судя по всему, цены на растительное масло будут расти и дальше. Похоже, этот продукт станет для кыргызстанцев недоступным.

Еще три года назад мы обеспечивали себя сахаром на 80 процентов, а в прошлом - только на 45. То есть чиновники ровным счетом ничего не сделали для того, чтобы крестьянам стало выгодно выращивать свеклу. А ведь у нас выведен прекрасный сорт сахарной свеклы (Кыргызская семенная), потенциальная урожайность которой составляет 600 центнеров с гектара, а уровень сахаристости - 15–17 процентов. Но власти на местные сорта не обращают никакого внимания, даже, наоборот, стимулируют крестьян приобретать импортный посевной материал, который значительно хуже отечественных аналогов.

Если мы хотим добиться снижения цен на продовольственные товары первой необходимости, то нужно заниматься не запретами, а поиском путей увеличения урожайности, разведения племенного скота. И тогда все встанет на свои места. Внутренний рынок наполнится местной дешевой продукцией, и крестьяне смогут отправлять за рубеж излишки своего урожая. Так, между прочим, поступают во всех развитых странах. И поэтому новый министр должен не ограничивать действия свободных крестьян, а создавать им благоприятные условия для высокопроизводительного, эффективного труда.