В КР цены подпрыгнули на 13,2 процента. Выход может быть только один

В канун Нового года Национальный статистический комитет в очередной раз огорчил кыргызстанцев: цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки по сравнению с декабрем 2019 года подпрыгнули на 13,2 процента.

Больше всех за прошедшие 12 месяцев подорожало растительное масло - на 32,2 процента, сахар–песок - на 29,5, картофель (местного производства) на 29, свежее мясо на 21,9, гречневая крупа - на 16,7, мука - на 15,8, макаронные изделия и другие зерновые продукты - на 12,9, мед - на 10,3 процента, копченая рыба - на 6,3, безалкогольные напитки - на 5,8, пастеризованное молоко - на 3,7, хлеб - на 3,5, сыр - в среднем на 3,3 процента.

И в то же время за этот же период значительно снизились цены на пшено (на 7,1 процента), свежие овощи (на 6,5 процента), замороженную рыбу (на 5,9 процента), бисквиты (на 2,3 процента), куриные окорочка (на 1,3 процента) сельдь соленую ( на 1,1 процента).

Цены скакали каждый месяц. Так, в ноябре прошлого года по сравнению с октябрем цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки подпрыгнули на 3,3 процента. В частности, цены на картофель повысились на 12,1 процента, растительное масло - на 6,6, говядина - на 5,7, конина - на 3,4, баранина - на 2,6, молоко - на 3,4, яйца - на 5,4, сахар–песок - на 1,7 процента. Немного, на один процент максимум, снизилась стоимость окорочков, мясных продуктов, жирного творога и соли.

Как сообщили в пресс–службе Минсельхоза, повышение цен связано в первую очередь с увеличением экспорта растительной и животноводческой продукции, а также с подорожанием импортных продуктов питания.

Снижать цены на импортное продовольствие невозможно. Даже если власти попытаются сделать это, то забугорные производители этой продукции просто перестанут нам его поставлять. Но, быть может, имеет смысл снизить таможенные пошлины? Все для простого народа облегчение будет. Хотя в этом случае государственная казна потеряет сотни миллионов сомов.

Выход в данной ситуации может быть только один: ускоренными темпами переходить на полное самообеспечение, хотя бы основными продуктами питания. Необходимо стимулировать фермеров на выращивание пшеницы, ячменя, оказывать помощь животноводам в обеспечении их длинными и дешевыми кредитами, частично обеспечивать племенным молодняком. Имеет смысл также в срочном порядке снизить проценты по кредитам для перерабатывающих предприятий. Иначе они в новом году не смогут приобретать в необходимых объемах сельхозсырье, и крестьяне продолжат отправлять свой урожай за границу. На внутренний рынок будет по–прежнему поступать мало продукции, следовательно, и цены на нее будут продолжать расти.