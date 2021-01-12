"Это полное фуфло!" Эксперт прокомментировал видео с Алтухой

Видео с участием кримавторитета Алтухи и представителя МВД, который проводил профилактическую беседу, вызвало в обществе в какой-то степени резонанс. В соцсетях пользователи интернета в буквальном смысле стали стебаться над роликом. "Они бы еще родителей вызвали", - написал один из них.

Был ли смысл в подобного рода беседе, а тем более в демонстрации ее обществу? Точнее, насколько такие разговоры будут эффективным в борьбе с организованной преступностью? По словам политолога и бывшего сотрудника Генпрокуратуры Токтогула Какчекеева, к которому VB.KG обратилась за комментариями, это полное фуфло.

- Если бы мы по примеру Грузии приняли закон, согласно которому даже признание в том, что ты являешься вором в законе, уже преступление, то тогда другой разговор. Тогда был бы смысл в подобного рода беседах, а так это полное фуфло, - сказал он.

В то же время стоит признать, что даже если бы и был такой закон, то сам герой вчерашнего ролика довольно таки ловко ушел от ответа. На вопрос представителя МВД "кем ты являешься в криминальном мире" он просто ответил: "я Алтуха, Алтухой являюсь". То есть с одной стороны открыто не признал свою связь с криминалом, с другой – дал вполне удовлетворительный ответ.

Понять и простить

Ранее в СМИ было опубликовано видео, в котором члены ОПГ публично отреклись от преступных планов и обещали впредь соблюдать законы. Не исключено, что в МВД хотели повторить этот трюк и поэтому так мило, по-отечески побеседовали с Алтынбеком Ибраимовым, он же Алтуха, но, видимо, что-то пошло не так.

В этой связи хотелось бы напомнить про девушку, которая во время карантина в Бишкеке обматерила сотрудников МВД, пытавшихся ее задержать. Помнится, с ней особо не церемонились, никаких бесед не проводили. Просто закрыли в СИЗО и потом осудили на три года.

Отметим, по данным СМИ, известный в криминальном мире по кличке Алтуха 39-летний Алтынбек Ибраимов был неоднократно судим, и является так называемым положенцем в криминальном мире, а также активным членом ОПГ.