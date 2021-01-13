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Знакомство с прекрасным начинается с детства

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Может быть, так сложилось исторически, но мы действительно сейчас оказались в такой ситуации, что в течение тридцати лет между нашей страной и наследием мировой культуры образовалась большая пропасть, которую надо сокращать. В противном случае мы вообще оторвемся от цивилизованного мира.

Знакомство с прекрасным начинается с детства. И если наше поколение 80–х успело приобщиться к нему, то у нынешнего практически нет такой возможности. Наши дети сталкиваются чаще с негативными моментами в этой жизни. Это есть следствие того, что у нас очень некачественное образование в том смысле, что нет связующего звена. У детей нет творческого и общего образования, соприкосновения с искусством и культурой. Из–за этого у них скудная фантазия и очень плохо формируется какое–либо другое видение мира отличное от того, что есть. А потому, естественно, очень плохо развито критическое мышление.

Я не говорю, что повально все дети должны слушать Бетховена и Моцарта, но обязательно должна быть сопричастность с музыкой. Также не говорю, что все они должны обязательно знать картины Винсента ван Гога, Моне и других. Но это должно, хотя бы частично, присутствовать в жизни каждого ребенка. Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы прекрасное начало появилось в жизни детей Кыргызстана, и не только в частных, а в самых обычных государственных школах.

Я помню рассказ одной своей коллеги о том, как в одном маленьком городе ее учительница слушала музыку со своими учениками, а потом они обсуждали, что каждый почувствовал, слушая ее. Прошло много лет с тех пор, но моя коллега до сих пор вспоминает это с большой теплотой.

Я сама сделала небольшой экспериментальный курс с дошколятами в детском саду, когда дети слушают простую, понятную им музыку, например, "Шехеразаду" Римского–Корсакова, а потом идет обсуждение, что такое море, кто из них был на море, и как они его видят. Ребенок слушает эту музыку, рисует или, например, лепит под нее... Понятно, что концентрации его внимания хватает на одну–две минуты, но со временем он научится просто слушать, и это очень важно: чтобы услышать, надо сначала послушать. И радостно, что из десяти детей потом пусть даже только трое–четверо помнят это и уже узнают звук валторны и других музыкальных инструментов. Таким образом у них появляются какие–то новые горизонты.

Что знает наш среднестатистический ребенок в Кыргызстане, какие музыкальные инструменты? Комуз, фортепиано, скрипку в лучшем случае. Дети совсем не знают духовых инструментов. Я помню, когда в 2015 году мы организовывали концерт всемирно известного кларнетиста Валентина Урюпина, многие спрашивали, а что такое кларнет?

Надеюсь, что моя идея получит отклик, возможно, и в государственных органах.

Виктория Юртаева, руководитель общественного фонда "Прима"


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URL: https://www.vb.kg/396087
Теги:
дети, музыка, школа, Кыргызстан
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