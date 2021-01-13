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В системе здравоохранения опять реформы. Теперь объединяют ЦСМ и больницы

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- Екатерина Улитина
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Министерство здравоохранения проводит очередную реферму в рамках плана мероприятий на 2019-2023 годы. Накануне в ведомстве состоялось совещание с участием всех руководителей организаций здравоохранения, где обсудили грядущие изменения.

"В рамках плана мероприятий планируется проведение реорганизации организаций здравоохранения, путем слияния, присоединения территориальных центров семейной медицины с территориальными больницами, группой семейных врачей, стоматологических поликлиник и др. Аналогичным образом будут реорганизованы районные и городские ЦПЗиГСЭН посредством создания межрайонных ЦПЗиГСЭН, путем слияния территориальных центров госсанэпидем. Надзора", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Предложенные реформы получили положительную оценку от руководителей национальных и республиканских организаций здравоохранения, экс- министры, в том числе Мамытов М. М., Жумабеков С. А., Касиев Н. К.

"При проведении анализа выявлено, что почти все территориальные больницы и Центры семейной медицины республики расположены на одной территории, происходит дублирование функций, неполное использование лабораторного и диагностического оборудования. Данные мероприятия направлены на развитие интегрированной системы предоставления услуг, что даст возможность пациентам получать медицинские услуги в одной организации здравоохранения (профилактические, диагностические, лечебные), нацеленные на реальные потребности пациентов и финансовые стимулы для организаций, основанные на результатах. Это позволит оптимизировать распределение и использование кадровых, финансовых и материальных ресурсов на всех уровнях системы здравоохранения. Высвобожденные финансовые средства будут направлены на более актуальные проблемы системы здравоохранения. Особо хочу отметить, что ни один из практических медицинских работников не останется без работы. Сокращение коснется административно-управленческого аппарата" - сказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.


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URL: https://www.vb.kg/396105
Теги:
Минздрав, Кыргызстан
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