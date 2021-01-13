Погода
$ 83.84 - 84.16
€ 101.00 - 102.25

"Аль-Джазира": Жапаров - человек из народа. Новый национальный герой

808  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Он человек из народа. Голос безмолвных: обнищавшие регионы и рядовые граждане удалены от гламура русскоязычной столицы. Новый национальный герой. Такую характеристику дала "Аль-Джазира" избранному президенту Садыру Жапарову.

Издание пишет, что Жапаров как никто другой поездил по регионам и общался с людьми из регионов.

"То, что он говорит на доходчивом и бытовом кыргызском помогает ему набирать популярность. Он уделял много внимания поддержке рабочих-мигрантов, которые в значительной степени игнорировались политической элитой страны", - отмечает "Аль-Джазира".

В интервью данному международному медиа соучредитель медиа-платформы Kloop Бектур Искендер сказал, что "это было очень важной частью создания его подлинной популярности, потому что около миллиона кыргызов работают за границей, большинство из них живут в плохих условиях, подвергаются дискриминации, игнорируются российским государством и полностью забыты Кыргызстаном. И вдруг появляется политик, которому они небезразличны".

"Ваши голоса наполнили меня энергией и уверенностью и побудили к работе. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить ваше доверие. Я прихожу к власти в трудный для страны момент", - цитирует издание слова Жапарова, произнесенные на пресс-конференции 10 января.

Далее "Аль-Джазира" пишет: "Его голос был спокойным и мягким. Он был уверен, с непоколебимой верой в праведность своего дела. Он выглядел смиренным и решительным. Затем он пообещал вернуть рабочих-мигрантов домой, создав возможности для тех, кто выполняет черную работу в зарубежных странах за несправедливую оплату. Он сказал, что у него нет ненависти или гнева по отношению к своим оппонентам и тем, кто пытался его дискредитировать и идти против воли народа. Сегодня, продолжил он, каждый должен присоединиться к нему в его борьбе за осуществление мечтаний всех кыргызстанцев. Сегодня каждый должен быть патриотом".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396106
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  