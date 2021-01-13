Глава ОИС поздравил Кыргызстан с успешным проведением президентских выборов

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин поздравил Кыргызстан с успешным проведением президентских выборов и Референдума по форме правления. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба кандидата на должность президента КР Садыра Жапарова.

"Миссия ОИС наблюдала за выборами в г. Бишкек и его окрестностях, и с удовлетворением отмечает, что избирательный процесс прошел мирно, открыто, упорядоченно и прозрачно в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. Я высоко ценю глубокую зрелость и чувство ответственности, проявленные народом Кыргызстана на протяжении всего этого процесса", – говорится в поздравительном послании Юсуфа бин Ахмад аль-Усаймина.