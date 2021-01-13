"А я работаю волшебником". Семья Касымбековых дарит детям праздник

Без кого невозможно представить новогодний праздник? Конечно же, без Деда Мороза. А если с ним на праздник приходит целая команда веселых персонажей, детскому восторгу просто нет предела. Семья Касымбековых из села Беловодского создает праздничное настроение для маленьких и взрослых зрителей вместе с золотистыми пуделями.

Вспомните свое детство: у каждого из нас замирала душа, когда у новогодней елки появлялся Дед Мороз.

Так уж повелось, что для актеров, работников культуры Новогодье - это рабочие дни, причем довольно трудные. Профессиональный танцор–чечеточник Александр Касымбеков уже пятнадцать лет "дедморозит" на детских новогодних елках.

При его внушительном росте почти в 190 сантиметров он с легкостью находит ключи к детским сердцам. Его седовласый волшебник яркий, громкий и веселый.

- Он - главный заводила праздника и не может сидеть истуканом. Моя задача - чтобы дети визжали от восторга, а это возможно, только если ты с ними в игре! - формулирует Касымбеков.

В творческом тандеме с ним выступают его супруга Лариса, которая играет роль Зимы, и 13–летняя дочка Арина в роли юной и прекрасной Снегурочки.

А еще вместе с ними четыре задорных персиковых пуделя - Лола, Бублик, Дина и Пряник.

За кадром еще находится старший сын Станислав, который управляет звуковым пультом. Вот такой семейный творческий подряд!

Именно в новогодние дни у артистов была горячая пора, ведь, несмотря на то, что все государственные детские сады закрыты на карантин, в некоторых частных детсадах проводились елочные представления. Не лишать же детей совсем праздников!

Как раз в эти дни творческая семья Касымбековых в сопровождении пуделиной троицы побывала в гостях у редакции "Вечернего Бишкека". Пряник в столицу на сей раз не прибыл. Остался дома в Беловодском.

Несмотря на усталость после трех утренников, собачки были веселы и дружелюбны. Симпатяги с кудрявыми шевелюрами и милыми мордашками Дина, Бубулик и Лола жизнерадостно кружились по редакционному конференц–залу.

По словам главы семейного коллектива, роль Деда Мороза достаточно ответственная и физически непростая, попробуй проведи три утренника подряд. Ощущения, как после длинного марафона. Бывает, так напляшешься и набегаешься с детворой вокруг елки, что начинаешь верить в собственную волшебную силушку.

Без обмана

- А верят ли современные дети в Деда Мороза? - интересуемся у артиста.

- Мы взрослеем и понимаем, что его не существует. Но, став родителями, передаем эту сказку своим детям, убеждая их в существовании доброго дедушки. Может, потому, что сами до конца не разу-верились? Вот я до сих пор в него верю, это мне помогает во время моих выступлений в роли волшебника, - признается Александр.

Как и много лет назад, ребятня и в конце сурового 2020–го с удовольствием читает стихи возле елочки.

- Точно уловить момент, когда перестают верить в Деда Мороза, невозможно. Если ребенок спрашивает, настоящий ли я, не пытаюсь малыша в этом убедить. Ведь получится обман. Объясняю, что я помощник главного Деда Мороза, что он один не справляется со всеми подарками, а меня попросил помочь. Именно так я объяснил это своей дочке, ведь она с самых малых лет начала выступать в шоу–программе и видела, как я репетирую, - говорит Александр.

- Да, я всегда знала, что папа - заместитель Деда Мороза, но это не мешает мне до сих пор верить в существование настоящего доброго волшебника, - улыбается Снегурочка Арина.

По словам наших гостей, сегодня не редки случаи, когда родители своим чадам объясняют, что никого Деда Мороза не существует. Например, в силу религиозных убеждений.

- Мне кажется, для большинства детей абсолютно естественно верить в чудо и волшебство. Даже те ребята, кому сказали, что Деда Мороза не существует, все равно хотя бы на час утренника погружаются в сказку. К тому же я строго соблюдаю все меры предосторожности. Например, недопустимо, чтобы ребенок понял, что перед ним актер в костюме. Раньше я даже на машине приезжал сразу в бороде, на всякий случай, если кто–нибудь увидит из окна, - уверяет Александр.

Собачья история

Невзирая на явную симпатию к Снегурочке и Деду Морозу, все–таки львиную долю восторгов публики получают именно касымбековские персиковые той–пудели. Они звезды в этом шоу. В арсенале красавцев есть акробатические трюки и танцы, которые они исполнят под веселую музыку. Одним словом, цирк!

После часового шоу детвора еще долго не отпускает собачек. Еще бы! Ведь столько положительных эмоций от того, что их можно без опаски погладить и сфотографироваться с ними на память.

- Наши собачки очень контактны, мы часто выступаем не только в детских садах, но и в больницах. Потому что они полностью социализированы и настроены на общение с людьми, особенно с детьми, - рассказывает Александр.

В творческом арсенале Касымбевовых - разные персонажи. Например, Кот Базилио и Лиса Алиса. Но главные - всегда их пудели, которые играют самих себя.

Касымбековых с пуделиной шоу–программой пригласили выступать в Кыргызский государственный цирк. Там они участвуют в разных программах и на фестивалях.

- К сожалению, сейчас почти не осталось отечественных цирковых трупп с дрессированными животными. Поэтому с уверенностью могу сказать, что аналогов нашим собачкам в Кыргызстане нет, - говорит Александр.

А началось все совершенно случайно. Пять лет назад родственница попросила Касымбековых временно приютить у себя взрослую пуделиху. Вскоре хозяева собаку забрали, но пока она была в гостях, успела дать потомство. Щенков Касымбековы оставили у себя, и Александр начал их дрессировать.

- Хотя по образованию я танцовщик, пришлось примерить не одно дело. Например, занимался и компьютерными клубами, и торговлей! Но всегда тяготел к проведению праздников, участвовал как танцор и ведущий. Когда дома появились пудели, которые оказались прирожденными артистами, мы решили заняться их дрессурой, - излагает хронику создания своей труппы маэстро Александр.

По его словам, на подготовку четвероногих артистов ушло около трех лет. Он выезжал в парки, чтобы пуделята могли общаться с людьми. Важно было, чтобы животные полностью социализировались. И все получилось!

Любовь с первого взгляда

Семье Касымбековых в этом году исполнилось 32 года. Лариса и Александр познакомились в Беловодском доме культуры в 1989 году.

Он преподавал там степ–чечетку, а Лариса пришла на практику во время учебы в Институте искусств, где она училась на культпросвет работника.

- Мы столкнулись у входа и молча разошлись. На следующий день познакомились, но я думаю, что это была любовь с первого взгляда, - уверяет Александр.

Он с восхищением говорит о том, что у жены двадцать лет педагогического стажа - сначала в детском саду, а потом в школе. Но она без раздумий уволилась пять лет назад, когда они решили создать свою семейную шоу–группу с дрессированными собачками.

Если вы думаете, что пудели Касымбековых подвергаются строгой дрессуре, ошибаетесь. Для их хозяев они словно дети - балованные и любимые. Ну почти. Они живут в доме вместе со всеми. Благо у пуделей шерсть не выпадает. Их купают, стригут и вообще тщательно ухаживают за внешним обликом.

- Давно известно, что пудели входят в число самых умных и дружелюбных пород. Они очень быстро учатся и хотят дружить со всем миром. Впрочем, конечно, у каждого из них есть свои особенности характера, - говорит Лариса Касымбекова.

Улыбчивая и спокойная Лариса в отличие от энергичного и темпераментного супруга с нежностью и заботой смотрит на всех своих артистов и больших, и малых. Видит, кого нужно подбодрить улыбкой, взглядом, кого–то лакомством за успешный трюк.

- Конечно, как и все дети, они могут безобразничать, не слушаться или упрямиться. Но мы никогда их не наказываем, лишь иногда можем повысить голос. Но они настолько разумные, что сразу все понимают, если сделали что–то не так. Могут даже основательно, почти по–человечески обидеться и переживать неудачи во время выступлений, - говорит Александр.

- У каждого из них свой характер. Бублик - главный заводила. Он быстро завоевывает зрительские симпатии. Дина - самая ласковая и послушная, ей легко даются номера с прыжками. А вот Лола настоящая леди, застенчивая и грациозная, - добавляет юная Арина, которая с удовольствием принимает участие в воспитании четвероногой команды.

Девочка сейчас учится в 9–м классе и в будущем, возможно, пойдет по стопам родителей. Ее привлекает цирк и танцы. Ну и роль Снегурочки!

Пандемия, будь она неладна

В прошлом году Касымбековы решили расширить репертуар и начали придумывать интересные номера с кошками и голубями. Новая программа планировалось на лето 2020 года. Но, увы, как и всем в мире, карты спутала злосчастная пандемия коронавируса.

- За 10 месяцев безработицы мы подошли к такой черте, что думали уже никогда больше не увидим наших зрителей и, по сути, единственное в КР шоу с собачками прекратит свое существование. Были даже мысли раздать всех животных, потому что просто не было возможности их прокормить, - признается Александр.

Однажды летом, отчаявшись, он вышел с пуделями в парк, вокруг быстро стали собираться зрители. Но вмешалась милиция, которая пригрозила штрафом. Но что им мог дать безработный голодный артист? Отпустили, однако осадок остался.

- И хотя сейчас постепенно возвращаются выступления, но кризис достаточно серьезно задел нашу семью. Наших заработков едва хватает, чтобы вернуть долги, - признает артист.

Сейчас у веселой семейки основные надежды рассчитаны на наступающий 2021 год. И их самое большое стремление - работать в активном режиме.

- Мы желаем, чтобы в нашей стране был мир, и, конечно всем соотечественникам - здоровья и умения как можно дольше хранить веру в чудеса! - пожелали на прощание неунывающие артисты.