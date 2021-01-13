Скидок на высшее образование в вузах не будет - Минобразования

Скидок для студентов на контрактное обучение в высших учебных заведениях Кыргызстана не будет. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров.

Он подчеркнул, что высшие учебные заведения не прекращали своей работы и проводят занятия онлайн.

Вузы оплачивают в полном объеме коммунальные услуги, оплачивают охрану, выплачивают зарплату сотрудникам. Кроме того, к началу учебного года закупили специальные платформы для обучения онлайн и провели обучение преподавателей, - рассказал Нурлан Омуров.

Замминистра предложил студентам оплачивать контракт по частям, небольшими суммами.

Напомним, ранее студенты 30 вузов Кыргызстана подписали обращение в котором просили снизить стоимость контракта на обучение на 50%. Предложение они объясняли тем, что в прошлом году многие семьи лишились работы и не могут выплачивать полную стоимость обучения. Студенты заявили, что готовы объявить голодовку в случае отказа.