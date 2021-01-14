Эффектное видео задержания кримавторитета Алтухи спецназом ГКНБ

Накануне сотрудники ГКНБ провели задержание криминального авторитета по кличке Алтуха. Пресс-служба ведомства распространила видеосюжет спецоперации.

В ролике сотрудники спецназа ведут погоню в Бишкеке за автомашиной, где, как позже выяснилось, находился активный член ОПГ Ибраимов Алтынбек. Остановив транспорт, двое из них пытаются разбить стекло задней двери, но дверь машины открывается и бойцы выволакивают пассажиров на улицу. Обоих, в том числе, Ибраимова "укладывают" на землю в снег лицом вниз. После отработанного сценария мужчин под руки в наручниках доставляют в ИВС СИЗО ГКНБ.

Напомним, по данным ГКНБ Ибраимов Алтынбек, по кличке Алтуха, занимает одну из ключевых позиций в преступной иерархии. Он был задержан в рамках проводимой работы по противодействию деятельности организованных преступных группировок.

Примечательно, что не так давно с Алтухой была проведена профилактическая беседа сотрудниками МВД.