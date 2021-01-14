Задержанного ГКНБ Сайпидинова отпустили домой - вернул ущерб в 1 млн сомов

Главу Савайского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области Мунарбека Сайпидинова отпустили под домашний арест. Он выплатил ущерб государству более чем в 1 млн сомов. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе пресс-службе Ошского областного суда.

Накануне суд первой инстанции избрал меру пресечения главе Савайского айыл окмоту в виде домашнего ареста. При вынесении решения суд учитывал его семейное положение, постоянное место жительства и тот факт, что он выплатил в полном объеме материальный ущерб в сумме 1 млн 33 тысячи 700 сомов", - отмечают в ведомстве.

Тем самым Ошский городской суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного управления ГКНБ КР по Ошу и Ошской области. А также признал задержание подозреваемого Мунарбека Сайпидинова законным и обоснованным.

В то же время ходатайство старшего прокурора Ошской областной прокуратуры было отклонено, к подозреваемому применена мера пресечения сроком до двух месяцев до 17:00 часов 11 марта 2021 года. Сайпидинов выпущен из зала суда.

Ему были разъяснены требования статьи 115 УПК Кыргызской Республики: во время домашнего ареста главе Савайского айыл окмоту запрещено выходить из дома каждый день с 22:00 до 06:00 часов и являться на допрос по первому вызову следователя.

"Постановление может быть обжаловано в Ошском областном суде в течение 5 дней со дня опубликования", - заключили в пресс-службе суда.

Напомним, глава сельской управы Савай Кара-Суйского района Ошской области Мунарбек Сайпидинов был задержан ГКНБ 11 января в рамках расследуемого досудебного производства по факту злоупотребления должностным положением. По версии следствия, он и другие должностные лица приняли в эксплуатацию спортивный зал, некачественно построенный на общую сумму более 1 млн сомов.

Сам Сайпидинов вину не признавал, называя уголовное дело в отношении него политическим гонением из-за связей с экс-замглавой ГТС Райымбеком Матраимовым. Глава Савайского айыл окмоту является его окул-бала.