В сети гуляет "страшное" видео, как загрязняется атмосфера Бишкека

Источником загрязнения воздуха в Бишкеке являются не только выбросы ТЭЦ и транспортных средств. Зимой качество воздуха ухудшается из-за того, что люди, живущие в частном секторе, отапливают свои дома углем. Вредные вещества выбрасываются в воздух при сжигании резины, ткани и пластика.

Этому свидетельство появившееся видео, снятое в одном из новостроек столицы Кыргызстана.

Городские власти и экоактивисты признают необходимость борьбы с загрязнением воздуха в Бишкеке. Чтобы сделать воздух в Бишкеке чище, в городе планируют посадить новые деревья, развивать общественный транспорт - троллейбусы, переводить отопление частного сектора на газ.

Власти Мадрида начали борьбу с загрязненным воздухом в конце 2016 года. Временные ограничения введены для автомобилистов в случае плохого качества воздуха в городе, в частности, им запрещается въезд в Мадрид. Аналогичная мера применяется и в других городах Европы.

Так же проблема решается путем поощрения жителей пользоваться общественным транспортом в виде недорогих билетов на проезд.

В немецкой столице собственный автомобиль не является показателем успеха, здесь популярно использование транспорта на основе принципа совместного потребления, а также езда на электромобилях.