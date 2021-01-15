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В сети гуляет "страшное" видео, как загрязняется атмосфера Бишкека

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- Мария Стрельцова
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Источником загрязнения воздуха в Бишкеке являются не только выбросы ТЭЦ и транспортных средств. Зимой качество воздуха ухудшается из-за того, что люди, живущие в частном секторе, отапливают свои дома углем. Вредные вещества выбрасываются в воздух при сжигании резины, ткани и пластика.

Этому свидетельство появившееся видео, снятое в одном из новостроек столицы Кыргызстана.

Городские власти и экоактивисты признают необходимость борьбы с загрязнением воздуха в Бишкеке. Чтобы сделать воздух в Бишкеке чище, в городе планируют посадить новые деревья, развивать общественный транспорт - троллейбусы, переводить отопление частного сектора на газ.

Власти Мадрида начали борьбу с загрязненным воздухом в конце 2016 года. Временные ограничения введены для автомобилистов в случае плохого качества воздуха в городе, в частности, им запрещается въезд в Мадрид. Аналогичная мера применяется и в других городах Европы.

Так же проблема решается путем поощрения жителей пользоваться общественным транспортом в виде недорогих билетов на проезд.

В немецкой столице собственный автомобиль не является показателем успеха, здесь популярно использование транспорта на основе принципа совместного потребления, а также езда на электромобилях.


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URL: https://www.vb.kg/396205
Теги:
экология, Кыргызстан
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