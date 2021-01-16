Россия вошла в пятерку стран-лидеров по количеству мигрантов

В 2020 году Россия оказалась на четвертом месте среди стран с самым большим числом мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

По данным этого совета, число мигрантов в РФ в 2020 году составило 12 миллионов. Лидером рейтинга стали Соединенные Штаты. Там насчитывается 51 миллион мигрантов, что составляет 18 процентов от общего их числа в мире. За США следуют Германия, Саудовская Аравия (13 миллионов), Россия и Великобритания (9 миллионов).

Подавляющее большинство иностранных граждан, приезжающих работать в Россию, - из стран СНГ. Лидерство в этом плане, как сообщали ранее российские СМИ, в 2019 году принадлежало Узбекистану, на втором месте был Таджикистан, на третьем – Кыргызстан. В 2020 году, несмотря на то, что часть мигрантов из этих и других стран вернулось на родину, их количество в России по-прежнему остается значительным. И все же налицо – очевидная нехватка зарубежной рабочей силы в ряде отраслей российской экономики.

В этой связи в декабре власти 2020-го Москвы выступили за замену двухнедельного карантина при въезде трудовых мигрантов в Россию на ПЦР-тестирование. Минстрой РФ выступил с инициативой организовать ввоз и официальное трудоустройство строителей в Россию из ближнего зарубежья, при условии, что приглашающие организации будут обязаны обеспечить получение приезжими справок об отсутствии у них ковида. А Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к правительству с просьбой разрешить высокопрофессиональным иностранным работникам многократно въезжать в страну и оформлять электронное продление виз.

В самом правительстве РФ полагают, что из-за пандемии российский рынок труда уже лишился до полутора миллионов работников.

"В пандемию в России стало на четверть меньше иностранной рабочей силы. И то только благодаря тому, что иностранцы, которые должны были уехать, не уехали. В противном случае мы не досчитались бы 40 процентов трудовых мигрантов", - считает эксперт по проблемам миграции Валентина Чупик.