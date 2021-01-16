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В Петербурге полицейские устроили погоню на авто за кыргызстанцем

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- Евгений Денисенко
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В Санкт-Петербурге за водителем без прав полицейским пришлось устроить погоню. Скрывавшийся оказался 19-летним уроженцем Кыргызстана.

Инцидент произошел глубокой ночью, около 02.00 часов. Дорожные полицейские заметили автомобиль, который ехал без включенных фар. Однако требование остановиться водитель проигнорировал и попытался избежать встречи с правоохранителями, нажав на газ.

Началась погоня, которая продлилась около 20 минут. Во время нее убегавший совершил целый ряд нарушений, в том числе проскакивал на красный сигнал светофора, пытался таранить патрульную машину. В конце концов он просто бросил ее и скрылся в соседних дворах.

Поиск его в сложившихся условиях был бы чрезвычайно затруднен. Однако беглец сам выдал себя, попытавшись кому-то позвонить, но, как получилось, по громкой связи.

"Представьте темный двор, много припаркованных автомобилей, и из-под одного слышен голос оператора связи: "Абонент находится вне зоны действия сети", - рассказали в группе "Дорожный инспектор".

При проверке выяснилось, что права у кыргызстанца, находившегося за рулем Daewoo, отсутствуют. На него составили протоколы по восьми пунктам. Начато разбирательство в соответствии с законом.


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URL: https://www.vb.kg/396230
Теги:
нарушения, ПДД, Россия, трудовая миграция
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