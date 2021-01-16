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Авиакатастрофа в Дача-Су. Сегодня четвертая годовщина трагедии

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- Оксана Гут
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16 января 2017 года Кыргызстан пережил трагическую авиакатастрофу, когда грузовой самолет Boeing-747-400F авиакомпании ACT Airlines (MyCargo), который совершал рейс из Гонконга в Стамбул, рухнул при заходе на посадку вблизи аэропорта "Манас" на территории садово-дачного поселка Дача-Су.

В результате авиакатастрофы погибли 39 человек - 4 члена экипажа граждане Турции, и 35 граждан Кыргызстана.

Причиной катастрофы, согласно окончательному отчету Межгосударственного авиационного комитета, явилась ошибка пилотов. А именно "отсутствие контроля со стороны экипажа за положением самолета относительно глиссады при выполнении автоматического захода на посадку ночью, в метеоусловиях, соответствующих CAT II ИКАО, и, как следствие, непринятие своевременных мер по уходу на второй круг при значительных отклонениях от установленной схемы захода, что привело к столкновению с землей в управляемом полете (CFIT) на удалении примерно 930 метров за выходным торцом активной ВПП".

Сегодня, 16 января 2021 года, исполнилось четыре года со дня авиакатастрофы. О четвертой годовщине трагедии, на момент публикации, будто бы и не вспомнили чиновники высоких постов в стране. Ни поминальных мероприятий, ни раздачи гумпомощи, ни официальных заявлений сегодня не наблюдалось.

А жители поселка Дача-Су уже четвертый год с ужасом слушают звуки пролетающих самолетов над своими головами. Власти же, по всей видимости, дали понять, что вопрос с их переселением не может быть решен.

А ведь в отчете Межгосударственного авиационного комитета, занимавшегося расследованием крушения, было рекомендовано администрации аэропорта "проанализировать допустимость застройки территорий в непосредственной близости от аэродромов. При выявлении нарушений совместно с органами власти принять соответствующие решения".


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URL: https://www.vb.kg/396234
Теги:
погибшие, Кыргызстан, самолеты, пострадавшие, Аэропорт "Манас"
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