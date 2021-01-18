Жапаров по праву может гордиться победой

Ранее кыргызстанцы досрочно выбрали нового президента. Им стал Садыр Жапаров, поставивший в своей борьбе на народную поддержку и победивший.

Признанный президент

Убедительную победу Жапарова уже признало мировое сообщество. Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу 11 января телеграммой.

Путин считает, что работа Жапарова в качестве президента "будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско–кыргызских связей".

В тот же день избранный глава государства получил поздравления от президента Казахстана Касыма–Жомарта Токаева. В ходе телефонного разговора Токаев отметил, что итоги голосования являются свидетельством всенародной поддержки предложенной Жапаровым программы по укреплению государственности и обеспечению устойчивого развития Кыргызстана.

Токаев пригласил Жапарова посетить Казахстан с официальным визитом. Тот принял приглашение, отметив, что первый визит в качестве президента он совершит в Казахстан.

Пресс–служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 11 января также сообщила, что он провел телефонный разговор с избранным президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Мирзиёев поздравил Жапарова "с убедительной победой на прошедших выборах, а также с успешным проведением референдума по внесению изменений в Конституцию Кыргызстана".

В ходе телефонного разговора стороны также рассмотрели вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия.

12 января предвыборный штаб Садыра Жапарова сообщил, что новоизбранному президенту поступили поздравления от президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Выражаю свою готовность вместе работать для дальнейшего улучшения наших отношений и сотрудничества, которые укрепляются тесными дружескими связями между нашими братскими народами", - отметил Эрдоган в своем поздравлении.

Президент Турции выразил готовность к укреплению двустороннего сотрудничества между странами, пожелал мира и процветания дружественному кыргызскому народу.

Поздравили новоизбранного президента КР и политики западного мира. Председатель межпартийной парламентской группы Великобритании по Кыргызстану, член палаты общин Боб Стюарт в письме назвал победу Жапарова "выдающимся достижением", которым по праву "можно гордиться"

"Из того, что я слышу, могу ли я также поздравить вас с той жесткой позицией, которую вы занимаете по коррупционным практикам в Кыргызстане? Разрешите мне поделиться из Лондона тем, что мы несказанно обрадованы этими новостями. Я надеюсь, что смогу увидеться с вами в ближайшее время, и жду с нетерпением этой возможности", - написал член палаты общин Великобритании.

Боб Стюарт является членом правящей Консервативной партии и депутатом палаты общин Великобритании с 2010 года.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане 11 января поздравило кыргызстанцев с активным участием в прошедших 10 января президентских выборах. Оно также заявило, что США признают Садыра Жапарова избранным президентом Кыргызстана.

"Мы ожидаем возможности работать с новоизбранным президентом Жапаровым над углублением сотрудничества и партнерства между нашими странами посредством укрепления демократических институтов, экономического развития, совместного реагирования на пандемию COVID–19 и сотрудничества в борьбе с коррупцией и международной организованной преступностью", - отметили в посольстве.

Отметим, кыргызские СМИ уже написали о том, что инаугурация Садыра Жапарова, по предварительным данным, пройдет в период с 21 по 28 января. Точная дата еще обсуждается и не утверждена. Однако известно, что приглашения лидерам государств - партнеров Кыргызстана уже разосланы. Ожидается прибытие на инаугурацию президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и глав других стран.

В стане несмирившихся

Проигравшие на выборах кандидаты в президенты тем временем ищут поводы поставить победу Жапарова под сомнение.

Экс–глава Госкомитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев довольно неожиданно решил начать делать политическую карьеру. Он зарегистрировался в качестве кандидата в президенты и по итогам голосования занял пятое место. Сейчас он заявляет, что не признает итоги выборов, поскольку они "прошли под давлением и в неравной борьбе".

Наверное, Сегизбаев действительно должен хорошо понимать, как можно создавать неравные условия и давление на выборах на пост главы государства. Ведь именно в бытность его главой ГКНБ состоялись президентские выборы, на которых кандидат Омурбек Бабанов боролся не с Сооронбаем Жээнбековым, а с административным ресурсом, работающим на "доса" Алмазбека Атамбаева.

Адахан Мадумаров тоже не признал итоги выборов. Как заявил Мадумаров, во время голосования были зафиксированы нарушения, связанные с электронными данными с участков для голосования, и "специалисты в самое ближайшее время раскроют суть и сущность всего, что происходило".

Интересно, насколько хорошо сам Мадумаров разбирается в технологических тонкостях работы современного оборудования для проведения выборов? Возможно, далеко идущие выводы политик сделал на основе своего собственного опыта. Ему ведь понадобилось целых пять попыток, чтобы вставить бюллетень в автоматически считывающую урну.

Очевидно, что тема "нарушений на выборах" будет раскачиваться проигравшими кандидатами еще не один день. Несмотря на то, что миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признала прошедшие досрочные президентские выборы и референдум по определению формы правления в Кыргызстане открытыми, свободными и легитимными. А международные наблюдатели миссий Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ заявили, что "все кандидаты могли проводить свои избирательные кампании свободно, и основные права были в целом соблюдены".

Тут нужно отметить, что в ОБСЕ все же нашли изъян в прошедшей избирательной кампании, заявив, что в ней "доминировал бывший и.о. президента, объемы финансовых и организационных ресурсов которого были существенно больше, чем у всех остальных кандидатов". Правда, представители организации отчего–то не стали указывать на то, что большинство претендентов на высшую государственную должность даже не пытались вести полноценную кампанию по привлечению электората. Всю свою энергию кандидаты направили на проведение бесплатных дебатов в эфире государственных телеканалов. Эти словесные баталии, впрочем, не помогли им раскрыться для избирателей с лучшей стороны.

- Была крайне вялая агитационная кампания. Это первая подобная кампания на моей памяти. 90 процентов была агитация за Садыра Жапарова, оставшиеся 10 процентов агитационной деятельности были "размазаны" по остальным кандидатам, - так прокомментировал выборы отечественный политолог Игорь Шестаков одному из казахских изданий.

В ожидании премьера

Победа Садыра Жапарова на президентских выборах стала поводом для публикации всевозможных прогнозов, касающихся того, как долго он сможет оставаться на высшем государственном посту.

Политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что Жапаров не останется в кресле президента до конца срока. В интервью международному телеканалу RTVI он объяснил, что это произойдет, поскольку в Кыргызстане "зашкаливает энергия популизма".

Газета The New York Times тоже опубликовала некий прогноз по поводу Садыра Жапарова. В материале издания на этот счет говорится, что, "стремясь расширить свои полномочия, Жапаров, похоже, следует за Путиным". Вероятно, в Штатах считают, что у новоизбранного президента КР есть все шансы, как и у лидера РФ, задержаться в должности два десятка лет.

Впрочем, то, сколько Садыр Жапаров сможет оставаться во власти, зависит не от каких–то прогнозов, а только от того, сможет ли он выполнить обещания, данные людям.

Сегодня понятно одно, чтобы у Кыргызстана появился реальный шанс на развитие и будущее, придется твердой рукой сносить олигархическую партийную систему, сокращать армию чиновников всех рангов, урезать число депутатов, отменять привилегии. Нужно сделать власть по–настоящему подотчетной народу.

Ведь, несмотря на то, что по Конституции народ Кыргызстана является носителем суверенитета и единственным источником государственной власти, фактически за годы независимости республики наши граждане полностью утратили возможность хоть как–то влиять на происходящее в стране. А все дело в том, что политическая система все это время структурировалась таким образом, чтобы разрушить связь между главой государства и простыми людьми.

Президента от кыргызстанцев, на чьи нужды он по идее должен работать, сегодня отделяет жирный пласт так называемой элиты. Чиновники, депутаты, партийные деятели стали надежным изоляционным слоем. Вот и получается, что о народе и его нуждах не только не заботятся, с ним даже не говорят напрямую. Политики воспринимают население исключительно как электорат - совокупность избирателей. С ними и контактируют только перед выборами, когда нужно купить голоса за наличные.

Реформы, которые хочет запустить Садыр Жапаров, нацелены на то, чтобы вернуться к диалогу с народом. Они направлены на восстановление исторической связи власти с простыми людьми, связи с реальностью, если хотите. Для этого придется совершить колоссальные потрясения, требующие не только политической воли, но и поддержки надежных членов команды. Людей, которые разделяют убеждения нового президента, которые не боятся заниматься переформатированием управленческих образований, выстраиваемых антинародной элитой все годы с момента обретения КР независимости.

Понятно, что сейчас, как только немного улягутся страсти вокруг выборов, развернется борьба за пост премьер–министра. На эту должность будут претендовать разные политики: опытные, из числа кандидатов в президенты, а также, само собой, представители молодой поросли - рафинированные мальчики со степенью магистра, полученной в одном из "забугорных" университетов.

Однако по факту нужен тот, кто сможет действовать решительно, не боясь рушить устоявшийся порядок в системе государственного управления. Кто–то вроде нынешнего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, сумевшего всего за пару месяцев сделать в части борьбы с коррупцией больше, чем его предшественник за три года работы.