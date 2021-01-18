Самой счастливой страной в 2020 году социологи назвали Кыргызстан, а самой несчастной - Северную Македонию. Таковы результаты опроса глобального исследования "Индекс счастья", проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International в 42 странах.

Отмечается, что в Кыргызстане себя считают счастливыми 85% жителей.

Gallup International опросил 38 709 человек. В каждой стране в октябре-декабре 2020 года были проведены интервью с представительной выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин либо личным путем, или по телефону, или через интернет. Погрешность опроса составляет от + 3-5% на уровне 95% доверия.

В целом по миру в 2020 году посчитали себя счастливыми 40% населения. В Евросоюзе наиболее счастливой страной является Испания (56%), в Польше этот показатель составил 39%, а в России - 19%.

Почти половина жителей Земли (43%) оптимистично настроена относительно 2021 года. Самыми оптимистичными странами оказались Нигерия, Индонезия и Азербайджан.

Также оптимистично настроенными оказались жители Великобритании, США, Финляндии, Кыргызстана и Индии.

Наиболее пессимистично настроенными относительно 2021 года стали Италия, Гонконг и Болгария. Также пессимистичные настроения были отмечены в Польше, Чехии, Таиланде, Сербии, Южной Корее, Турции и России.