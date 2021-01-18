Инаугурация нового президента. В США готовятся к возможным беспорядкам

Все 50 американских штатов и округ Колумбия находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможных протестов и беспорядков в эти выходные перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Об этом передает BBC news.

Войска Национальной гвардии со всей страны направлены в Вашингтон, чтобы предотвратить повторение беспорядков 6 января, жертвами которых стали несколько человек. Тогда несколько тысяч сторонников Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий.

ФБР выпустило предупреждение о возможных маршах вооруженных сторонников Трампа в столицах всех штатов.

Национальная аллея в Вашингтоне, где располагаются музеи и памятники, закрыта для посещений. На улицах выставлены ограждения.