Насколько бишкекские школы готовы принять учеников?

Сегодня ученики первых, пятых, девятых и одиннадцатых классов бишкекских школ начали учиться в традиционном режиме. По крайней мере, эта дата была официально утверждена городскими властями.

Управление образования сообщает, что перед началом обучения в столичных школах проводится медицинский осмотр учителей. Для этого на подмогу школьным врачам, медсестрам пришли медики ЦСМ.

Педагоги с клиническими проявлениями COVID–19, контактные лица будут направлены на сдачу ПЦР–тестирования.

В оставшееся время в зданиях учебных заведений будет проводиться дезинфекция. Районные центры образования завершат подготовительные работы для обеспечения учебного процесса (продукты питания, средства индивидуальной защиты).

Занятия предусмотрено проводить в две смены, учащихся посадят за парты в шахматном порядке.

В этом режиме школьники будут учиться до 1 февраля, пока специалисты–эпидемиологи не проведут мониторинг учебного процесса.

Оборудование законсервированных в школах дневных стационаров передислоцируют. Медтехническое обеспечение передается в центры семейной медицины, кровати и другой инвентарь - на баланс соответствующих служб для хранения.

- Наши органы власти вместе с Центром госсанэпиднадзора приняли решение о возобновлении учебного процесса с 18 января, - сказала начальник управления образования мэрии столицы Эльмира Иманалиева на заседании постоянной комиссии горкенеша по социальным вопросам

Иманалиева рассказала, что после начала обучения в течение двух–трех недель будет вестись мониторинг заболеваемости.

- Если заболеваемость будет на стабильном уровне, то можно рассмотреть вопрос дальнейшего выпуска других параллелей, - заявила она.

Но насколько городские школы готовы принять учеников, снабжены ли они необходимыми дезинфицирующими средствами?

Как уверяет глава управления, мэрия издала распоряжение о выделении 6 миллионов 800 тысяч сомов на приобретение необходимых средств. Во всех четырех районных центрах образования уже провели тендеры и сейчас ведут поставки всех средств.

- Будет отменена кабинетная система, то есть учащиеся будут находиться в одном классе, а учителя - переходить из одного в другой кабинеты, - обещает Иманалиева.

Она добавила, что МОиН и управление образования мэрии "придерживаются позиции, что надо выпускать детей в офлайн".

Между тем мнения родителей по поводу возобновления традиционного обучения разделились.

- Согласны с теми, кто говорит, что здоровье важнее. Однако парки и кинотеатры работают, частные сады и школы работают. И только государственные сады и школы закрыты. Сейчас родители вынуждены отдавать детей в частные детсады или на подготовительные курсы, потому что первоклассников практически невозможно обучить онлайн. В итоге хорошо только частникам, арендаторам помещений и преподавателям, которые за дополнительную плату обучают детей из своего же класса, - считает мать школьника Ирина Кошеляева.

А другие родители отмечают, что именно сейчас, в период гриппа и вирусных инфекций, не исключена новая вспышка COVID–19.

- Налицо перегруженность школ. Как будут безопасно размещать детей, если в классе по 42–49 учеников? - риторически спрашивает мать другого школьника Айнура Осмонова.

Чиновники уверяют, что предусмотрена возможность обучения в режиме онлайн для детей, которые по различным причинам не смогут посещать уроки офлайн. Такая практика широко используется в разных странах, которые также находятся в процессе поэтапного возобновления работы образовательных организаций.

- Школьники в Бишкеке могут учиться как очно, так и заочно. Мы никого не заставляем. Мы рассматриваем вариант, когда учитель будет вести урок, который сразу станет транслироваться онлайн. Таким образом, будут задействованы дети очного и заочного обучения, - сказала начальник управления образования мэрии Эльмира Иманалиева.

По ее словам, все зависит от пожелания родителей.

- Сейчас мы ведем статистику по каждой школе, - заверяет чиновница.

Чиновники мэрии также определились, что с 1 февраля поэтапно начнут возобновлять работу муниципальные детские сады.

цифирь

В Кыргызстане 2 тысячи 100 школ перед началом зимних каникул работали в реальном режиме, и еще 127, в основном в Бишкеке и Оше, оставались "на удаленке". При возобновлении деятельности школ применяется локальный подход. Учитывается эпидемиологическая ситуация в каждом конкретном городе и селе. Большинство школ, кроме столичных, начали третью четверть 12 января.

а как у них

В Российской Федерации этой весной собираются принять законопроект, регламентирующий дистанционное обучение в стране. На сегодняшний день дистанционный режим обучение используется властями того или иного российского региона - в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В Казахстане для выпускных классов (девятые, одиннадцатые, двенадцатые классы) предусмотрено комбинированное обучение (70 процентов предметов - в традиционном формате, 30 процентов - дистанционно) с соблюдением санитарно–эпидемиологических требований. Переход старшеклассников на комбинированный формат обучения обосновывается подготовкой выпускных классов к итоговой аттестации и сдаче Единого национального тестирования и экзаменов для поступления в вузы и колледжи.

Школы Узбекистана с третьей учебной четверти возвращаются к занятиям в традиционном формате. Такое решение узбекистанские власти приняли в связи с улучшением ситуации с COVID–19 в стране.