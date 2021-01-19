Восстановлена незаконно. Минкультуры КР будет судиться с певицой Каримовой

Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики оспаривает решение Первомайского районного суда г. Бишкек по восстановлению Самары Каримовой в должности директора ОГМУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"После широких консультаций, в том числе с привлеченными опытными экспертами в области трудового законодательства, Министерство культуры, информации и туризма КР 15 января т.г. обратилась с апелляционной жалобой на решение Первомайского районного суда г. Бишкек в рамках трудового спора возникшего между Министерством и Каримовой Самарой. В соответствии с апелляционной жалобой министерство в полном объеме оспаривает и считает незаконным, а также необоснованным вынесенное решение Первомайского районного суда г. Бишкек", - говорится в сообщении.

По данным Минкульта, судья Первомайского районного суда г. Бишкек допустила при вынесении решения ряд нарушений процессуального законодательства:

1. От имени министерства в суде участвовал представитель, у которого не было полномочий на ряд процессуальных действий. По требованию Гражданско-процессуального кодекса КР право представителя на выполнение ряда процессуальных действий должно быть специально оговорено в доверенности, выданной представляемым. Следовательно, это является грубым процессуальным нарушением.

Вышеуказанная доверенность была выдана бывшим министром, который был освобожден от должности 14 октября 2020 года № 196. 14 октября 2020 года за № 197 был назначен новый министр Н. Кадырбеков. Суд должен был истребовать новую доверенность от действующего министра. Согласно ч.2 статьи 203 Гражданского кодекса Кыргызской Республики доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

2. Истец Каримова С. обратилась с исковым заявлением о восстановлении в ноябре 2020 года, то есть через два года после увольнения. Согласно статьи 414 Трудового кодекса Кыргызской Республики (далее - ТК КР) работник имеет право обратиться по спорам об увольнении в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров в течение 2 месяцев со дня ознакомления с приказом об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. То есть, истец пропустил срок обращения в суд.

Отмечается, что теперь жалоба будет рассматриваться в соответствии с процессуальным законодательством КР в Бишкекском городском суде с участием нового представителя министерства.

"В то же время, согласно Положению о порядке организации и проведение служебного расследования в государственных органах и органах местного самоуправления Кыргызской Республики, будут проведены соответствующие мероприятия в отношении причастных лиц", - информировали в пресс-службе МКИиТ.