Байден предложит нелегальным мигрантам способ получить гражданство США

Джо Байден в первый же день своей работы президентом США предложит масштабный законопроект, который позволит 11 млн нелегальным мигрантам получить за восемь лет полноценное американское гражданство. Об этом сообщает RTVI.

Законопроект представят Конгрессу 20 января сразу же после приведения Байдена к присяге, сообщил информированный источник агентства.

В документе изложат пятилетний план по получению вида на жительство для нелегальных мигрантов, которые проживают в США на 1 января 2021 года. Им нужно будет для этого пройти проверку на возможную причастность к преступлениям, начать платить налоги, а также выполнить некоторые другие требования.

После этого в течение трех лет можно будет получить гражданство США.

Для некоторых категорий мигрантов процедуру получение вида на жительство могут ускорить. Это коснется молодых людей, которые нелегально попали в США детьми, сельскохозяйственных рабочих и тех, кто имеет временный защитный статус. Для этого они должны будут иметь работу, учиться в школе или отвечать другим требованиям.

Байден также намерен пересмотреть некоторые другие аспекты иммиграционной политики уходящего президента Дональда Трампа. Например, он планирует отменить запрет на въезд в США из нескольких мусульманских стран.

В законопроекте по миграции также предусматривается выделение средств на профессиональную подготовку переселенцев и обучение их английскому языку.