В Кыргызстане в 2020 году зафиксировано меньше разводов

Согласно статистическим данным Государственной регистрационной службы, в КР за 12 месяцев 2020 года заключили брак -39 944 пар. Об этом сообщает ведомство.

Для сравнения, в 2019 году органами ЗАГС было зарегистрировано – 49 395 молодожен, что на – 9451 регистраций больше.

- При этом в прошлом году расторгли свои отношения -9150 пар. За аналогичный период 2019 года – 10995, что на – 1845 меньше. Также была упрощена процедура регистрации заключения и расторжения брака. Сейчас если один из бывших супругов подал на развод в орган ЗАГСа, а другой бывший супруг сделал это позже, сведения о нем вносятся в ранее произведенную запись акта о расторжении брака. Кроме того, включена норма, регламентирующая порядок государственной регистрации расторжения брака по заявлению одного из супругов в случае, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, - подчеркивается в сообщении.