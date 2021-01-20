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Фильм Навального "Дворец для Путина..." посмотрели более 15 млн. человек

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- Мария Стрельцова
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19 января с ютуб-канала Алексея Навального опубликовали видео "Дворец для Путина. История самой большой взятки". На 11 часов 20 января данный материал набрал 15 520 020 просмотров.

В пояснении к видео говорится, что это видео Навальный записал до своего возвращения в Россию.

Так же там содержится информация, что штабы Навального активно готовятся к масштабным акциям 23 января по всей России.

Навальный был задержан в аэропорту, куда прилетел после 5-месячного лечения в Германии. 18 января он был арестован и помещен в СИЗО.


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URL: https://www.vb.kg/396352
Теги:
Владимир Путин
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