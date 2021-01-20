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Россияне не хотят работать на стройках

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Попытка работодателей заполнить свободные рабочие места на стройках россиянами не возымела успеха. Об этом заявила эксперт по миграции Наталья Власова.

По ее словам, россияне просто не хотят идти на тяжелую работу в строительной сфере. Есть и другая причина, чисто экономическая: людям невыгодно приезжать из регионов в Москву или в другие крупные города, чтобы работать на стройплощадках, поскольку им придется искать жилье и платить за его аренду, которая обходится недешево.

Наталья Власова положительно оценила поручение Владимира Путина упростить процедуры привлечения иностранцев для работы на стройках. Такие меры, считает Власова, помогут снять проблему возможных срывов сроков сдачи в эксплуатацию нового жилья и социальных объектов.

Эксперт подчеркивает, что сейчас трудно сказать, как именно будет работать новая система организованной миграции.

Напомним, из-за пандемии коронавируса из России выехали порядка 40 % трудовых мигрантов. В связи с этим сферы строительства и ЖКХ испытывают острую нехватку рабочих рук. В решении проблемы заинтересованы как власти России, так и партнеры из стран СНГ.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/396368
Теги:
миграция, Россия, строительство, карантин
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