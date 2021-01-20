Комитет Госдумы поддержал законопроект о медицинском реестре для мигрантов

Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о создании медицинского реестра. Депутаты рекомендовали принять поправки в первом чтении.

Законопроект предлагает создать в России специальный реестр, куда будут вноситься результаты анализов иностранных граждан на ВИЧ и другие опасные инфекционные заболевания. Реестр будет работать в качестве информационной базы данных, следить за его работой станет Роспотребнадзор.

Кроме того, законопроект запрещает частным медицинским центрам проводить исследования. Эту работу будут осуществлять государственные и муниципальные организации здравоохранения.

Авторы законопроекта отмечают, что его принятие позволит быстрее выявлять иностранцев, страдающих опасными заболеваниями и оперативно принимать решение об их выдворении.

Отметим, экспертное сообщество на протяжении нескольких лет критикует практику выдворения трудовых мигрантов с такими диагнозами, как ВИЧ. Исследователи утверждают, что большинство иностранцев с положительным ВИЧ-статусом не уезжают из России, а остаются внутри страны на нелегальных основаниях. Они не получают лечения, не стоят на учете и могут распространять заболевание. Более того, рано или поздно такие люди попадают в больницу в тяжелом состоянии. На их реанимацию тратятся огромные суммы из бюджетов. Поэтому предлагается пересмотреть подход по отношению к мигрантам, страдающим опасными заболеваниями.

В России все иностранные граждане, прибывшие на длительное проживание, должны пройти медицинский осмотр и сдать анализы на ВИЧ и другие опасные для окружающих заболевания. В случае подтверждения диагноза человека выдворяют из страны с пожизненным запретом на въезд.

Источник: media-mig.ru