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В России усилят мониторинг соблюдения прав мигрантов

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- Евгений Денисенко
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В России усилят проведение мониторинга соблюдения прав мигрантов. Этим займется, в том числе, и аппарат Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) в Российской Федерации.

По предложению Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, соответствующее направление деятельности было включено и в план работы Евразийского альянса омбудсменов на 2021 год. Четвертое заседание ЕАО состоялось в конце минувшего года в Москве, участие в нем принял акыйкатчы Кыргызстана Токон Мамытов. Проведение такого мониторинга, по словам Москальковой, необходимо и для "выработки рекомендаций правительствам наших государств по повышению гарантий прав этой категории граждан".

Как отметила омбудсмен России, в период пандемии одной из уязвимых категорий граждан, нуждающихся в дополнительной защите, являются именно мигранты. В минувшие месяцы от таких людей из 15 стран, в том числе из Кыргызстана, Уполномоченному по правам человека в РФ поступило более 800 обращений. В них сообщалось о невозможности выехать на родину, въехать в Россию для продолжения трудовой деятельности, учебы, для воссоединения с семьей, о проблемах социального обеспечения и других.

"Из-за прекращения авиасообщения на границе Российской Федерации, в районах автомобильных пунктов пропуска скопилось большое количество людей, – рассказала Москалькова. - Наиболее сложная ситуация сложилась на территории Самарской и Оренбургской областей, Дагестанской Республики. Туда прибыли граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана более чем из 20 регионов России для следования транзитом через территорию Республики Казахстан в страны своей гражданской принадлежности. Региональные власти и уполномоченные по правам человекам в этих субъектах РФ принимали безотлагательные меры помощи, для обеспечения жизни и безопасности прибывающих иностранных граждан. Люди получали воду, справочную информацию, медицинскую помощь, была обеспечена охрана общественного порядка".

Со своей стороны омбудсмен РФ обращалась к послам и к своим зарубежным коллегам, к транспортным организациям с просьбой предоставить дополнительные транспортные средства. "Благодаря нашей совместной работе было организовано возвращение к местам проживания в вышеуказанные республики более 12000 иностранных граждан", - отмечает Москалькова .

По ее мнению, пандемия коронавируса обнажила множество проблем, связанных с защитой прав иностранных граждан, оказавшихся вдали от родины. В том числе, выявилось отсутствие единых подходов к понятию и содержанию ограничительных режимов, а также международных норм, формулирующих обязательства государств по защите прав мигрантов, не имеющих возможности вернуться домой.

"Анализ накопленного опыта в этом направлении позволяет сформулировать предложение о необходимости создания механизма межгосударственного взаимодействия, направленного на решение вопроса по организации возвращения граждан на Родину в условиях ограничительных во время пандемии, эпидемии, карантина или иных катаклизмов. В механизме межгосударственного взаимодействия должна быть определена и компетенция омбудсменов", - подчеркивает Уполномоченный по правам человека (омбудсмена) в Российской Федерации.


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URL: https://www.vb.kg/396391
Теги:
миграция, омбудсмен, Россия, Токон Мамытов
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