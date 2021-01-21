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В Москве появится районный центр "Киргизия"

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- Мария Стрельцова
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Районный центр "Киргизия" на востоке Москвы недалеко от станции метро "Новогиреево" планируют открыть весной. Об этом передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на строительную компанию.

Райцентр вошел в программу реконструкции устаревших советских кинотеатров, которая реализуется под брендом "Место встречи".

Новое здание к региональному памятнику архитектуры относится не будет, так как бывший объект "Киргизия" снесли в 2018 году и построили новый.

По планам в кинотеатре появятся шесть новых современных кинозалов, помимо этого будут работать магазины и кафе. Вокруг нового здания обустроят культурное пространство площадью 1268 квадратных метров. Общая площадь составит около 26 110 квадратных метров. Оно сохранило прежнее название, будет четырёхэтажным, дополнительно появится два подземных этажа.


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URL: https://www.vb.kg/396399
Теги:
Москва, Кыргызстан
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