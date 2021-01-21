В Москве появится районный центр "Киргизия"

Районный центр "Киргизия" на востоке Москвы недалеко от станции метро "Новогиреево" планируют открыть весной. Об этом передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на строительную компанию.

Райцентр вошел в программу реконструкции устаревших советских кинотеатров, которая реализуется под брендом "Место встречи".

Новое здание к региональному памятнику архитектуры относится не будет, так как бывший объект "Киргизия" снесли в 2018 году и построили новый.

По планам в кинотеатре появятся шесть новых современных кинозалов, помимо этого будут работать магазины и кафе. Вокруг нового здания обустроят культурное пространство площадью 1268 квадратных метров. Общая площадь составит около 26 110 квадратных метров. Оно сохранило прежнее название, будет четырёхэтажным, дополнительно появится два подземных этажа.