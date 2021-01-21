В Кыргызстане правительство ушло в отставку

Премьер-министр Садыр Жапаров подал в отставку в связи с победой на досрочных выборах президента и вступлением в должность. С отставкой главы правительства весь кабинет министров также прекращает свои полномочия.

Указ об отставке правительства подписал и.о. президента Талант Мамытов.

В указе постановляется:

- Принять заявление С. Н. Жапарова о сложении полномочий премьер-министра Кыргызской Республики и освободить его от занимаемой должности.

- Считать действующий состав правительства Кыргызской Республики ушедшим в отставку.

- Установить, что члены правительства Кыргызской Республики исполняют обязанности до формирования нового состава правительства Кыргызской Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

- Возложить исполнение обязанностей премьер-министра Кыргызской Республики до формирования нового состава правительства Кыргызской Республики на исполняющего обязанности первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Новикова А.Э.