Бишкекчанин заявил о тестировании своего продукта против COVID-19

В мире нет ничего сложнее, чем человеческий организм, его взаимоотношения с внешней средой. Это как в кибернетике "черный ящик" - мы знаем, что мы туда положили, и что оттуда выходит, но что там происходит внутри, мы не знаем.

Здоровье - это в первую очередь энергетическое равновесие. Болезнь - это нарушение этого равновесия органов и систем. Человек может излечиться за счет восстановления жизненной силы, энергии, иммунитета.

Для того, чтобы понять, как работает наш организм, как он отражает атаку вирусов, мы поговорили с бишкекским биофизиком Сергеем Дьяченко. В интервью VB.KG он не только рассказал об организме человека, как лечить легочные заболевания, но и об уникальных препаратах.

Дьяченко презентовал собственный жидкокристаллический продукт – это "Протектор антивирус" и "Реноватор мультивекторный". Это гомеопатические средства нового поколения.

- В их структуре, то есть в жидкости, хранится информация, проникая вовнутрь организма они восстанавливает "просевшую" иммунную систему, - говорит Дьяченко.

Его можно сравнить с антивирусником для компьютера, который обеспечивает безопасность ваших приложений и данных. Антивирус лечит, удаляет и блокирует. Другими словами - это ревизия существующих файлов

Компьютерные вирусы - это небольшие программы, которые распространяются с компьютера на компьютер и вмешиваются в работу операционной системы. Вирус может повредить или удалить наши данные на компьютере, распространиться на другие системы с помощью электронной почты и даже уничтожить все, что находится на жестком диске.

Вот несколько основных признаков того, что компьютер может быть заражен вирусом: Компьютер работает медленнее, чем обычно, перестает отвечать на запросы и часто блокируется или приложения работают неправильно.

Антивирусная программа - это программа для выявления и удаления компьютерных вирусов и других вредоносных программ, предотвращения их распространения, а также восстановления программ, зараженных ими.

- Протектор антивирус" Дьяченко – это "запрограммированная" вода, которая считывает всю информацию, затем блокирует или уничтожает вирусы, бактерии, мгновенно реагирует на внешнюю атаку организма. Она работает против всех вирусов, в том числе против КОВИД-19, - рассказал биофизик.

Учитывая пандемию коронавируса, данный продукт незаменим, ведь он одновременно действует и как предохранитель, и как стабилизатор иммунной функции организма человека, отмечает Дьяченко. Эффективность воды, хранящую информацию, протестировали и доказали в научных институтах России, Польши и Черногории.

- Если долго не обращать внимание на свой организм, в нем накапливается "мусор", из-за него ухудшается метаболизация, лимфодренаж, организм начинает "гнить и проседать", а запрограммированной воде остается лишь расфасовать, убрать, очистить и выкинуть этот "мусор", и тогда организм заработает на 100 %, так сказать без насилия произойдет саморегуляция, - пояснил Дьяченко.

Более того, если говорить о "Реноваторе", по его словам, есть данные, что он как стабилизатор показал положительные результаты при онкозаболеваниях. При начальной стадии даже может полностью справиться с этим страшным недугом, уверен биофизик. Он ссылается на результаты проведенного ими обследования.

Протектор антивирус" и "Реноватор" изготавливаются Сергеем Дьяченко в виде спрея для носа, они просты в применении - вспрыски в нос несколько раз в день. Не имеют побочных эффектов.

Биофизик в настоящее время набирает группу людей, которым он будет бесплатно раздавать эти препараты, а контролироваться это будет лабораторно.

- Я собираюсь набрать три группы для эксперимента: первая группа - относительно здоровые люди, с одной-двумя болячками, вторая группа – постковидные больные с нарушением органов дыхания, и в третью группу приглашаю ведущих вирусологов, эпидемиологов, чтобы они применили эти препараты на инфицированных, чтобы потом рассказать всему миру, как они работают, или пусть скажут, что Дьяченко обманывает людей, - заявил он.

Для участия в эксперименте звоните по номеру – 0 702 39 41 00 (Сергей Анатольевич Дьяченко)