Колледж олимпийского раздора: Кому выгодно уволить Кадырбека Эргешова?

Не шуточный конфликт вспыхнул в Республиканском спортивном колледже (бывшее Училище Олимпийского резерва имени Шералы Сдыкова).

Не прошедшие аттестацию тренеры обвиняет руководителя этого специализированного учебного заведения Кадырбека Эргешова в предвзятом к ним отношении, неуважительном отношении к педагогами и зачислении абитуриентов за деньги. Директор колледжа с фактами на руках напрочь отрицает все эти обвинения, но его оппоненты не успокаиваются.

Этот конфликт длится с 2018 года. Именно тогда Кадырбек Эргешов начал проводить аттестацию среди тренеров и преподавателей. И на это у него имелись более чем веские основания. Колледж стремительно терял свою репутацию у спортивной общественности республики. Воспитанники этого учреждения все реже завоевывали медали на юношеских и юниорских первенствах Азии и даже уступали призовые места на республиканских турнирах соперникам из детских спортивных школ. Зато олимпийцы часто устраивали драки с учениками близлежащих сел, грабили прохожих и были замечены в других, неблаговидных поступках.

Кадырбек Эргешов отчетливо понимал, что если коренным образом не поменять систему тренировок и не улучшить воспитательную работу среди них, то колледж могут закрыть. Горожане и так уже давно называли эту "кузницу чемпионов" рассадником бандитизма.

Аттестация проходила жестко, но справедливо, наставников спрашивали о новых методиках в тренировочном процессе, о психологических особенностях юных спортсменов и о многом другом. В принципе, ответы на эти вопросы любой уважающий себя тренер должен знать, как говорится, на зубок, но свою квалификацию подтвердили не все специалисты. Так, аттестационная комиссия вынесла справедливый вердикт об увольнении тренеров Нурдина Жусупова, Руслана Искенова, Рафката Бекбанова, Алмазбека Мусабекова и Рапилбека Мусаева. Но уволенные тренеры были не согласны с такой оценкой их "титанического" труда. Они стали обращаться за поддержкой во все судебные инстанции, но ни в одной из них не нашли поддержку. Более того, Верховный суд Кыргызской Республики дважды признавал правоту действий аттестационной комиссии Республиканского спортивного колледжа.

Но и на этом не успокоились отправленные в отставку тренеры. Они стали утверждать, что Кадырбек Эргешов принимает абитуриентов за немалые суммы. Но здесь уже за директора колледжа вступились родители юных спортсменов. В своих письмах они утверждают, что сейчас в группах подготовки с их детьми занимаются молодые амбициозные в лучшем смысле этого слова наставники, а их ребята все чаще стали побеждать на республиканских турнирах и даже международных состязаниях. И вот тому доказательство. Если в 2017 году, то есть до прихода Эргешова в колледж, юные олимпийцы завоевали на чемпионатах Азии и мира среди сверстников 13 медалей, то в 2019 - 21. А согласитесь, блатные ученики, как правило, не достигают больших успехов в спорте, на пьедесталы почета поднимаются, как правило, ребята из бедных семей. Так что и эти обвинения не выдерживают никакой критики.

Кроме того, колледж на предмет законного расходования финансов за последние несколько лет проверяли 24 раза, но ни одна комиссия не нашла в действиях Эргешова финансовых нарушений.

Зато директор смог привлечь 2 миллиона внебюджетных средств для улучшения материально-технической базы этого учебного заведения, более того, по его инициативе депутаты Жогорку Кенеша в 2019 году приняли решение об об увеличении бюджета колледжа на 48,8 миллиона сомов. Все эти средства были потрачены (у директора имеются необходимые документы) на ремонт жилых корпусов, спортзалов, приобретение оборудования, компьютерной техники и улучшения питания юных спортсменов. Все принятые меры способствовали тому, что учащиеся колледжа перестали грабить прохожих и организовывать драки с учениками окрестных школ. Эта ли не самая главная победа Кадырбека Эргешова?

Но даже не смотря на имеющиеся факты коренной перестройки в учебно-воспитательной работе в колледже, улучшении материальных условий для учащихся, директора колледжа продолжают обвинять в неблаговидных поступках. Значит, кому-то выгодно, чтобы толковый энергичный руководитель покинул свою должность. Интересно - кому? Если сказать честно, в кыргызстанском спорте мало толковых менеджеров, управленцев, все тренеры и даже руководителей федераций умеют только просить деньги в Госагентстве по молодежной политике, физической культуре и спорту, а Эргешов смог, благодаря своей энергии и целеустремленности, реформировать работу спортивного колледжа. Та за что же его хотят отправить в отставку?