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Эрмек Кадыров: "Адаптивный спорт помогает менять жизни"

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- Айжан Мамбеталиева
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Уникальную танцевальную группу "Тумар" знают многие и не только в нашей стране, но и за рубежом. Танцоры на инвалидных колясках покорили десятки мировых сцен и тысячи сердец зрителей. Руководитель группы Эрмек Кадыров рассказал, что сейчас тумаровцы работают, создали свои семьи и почти не выступают. Сейчас он занимается с другими ребятами адаптивным спортом, чтобы из них тоже выросли чемпионы.

Эрмек работает тренером по адаптивному спорту в реабилитационном центре "Умут-Надежда". В 2009 году его пригласили в "Умут-Надежду" на 20-летний юбилей и попросили поставить танец с воспитанниками. Тогда и зародилась группа "Тумар". А Эрмек с тех пор остался работать в центре.

На занятия с ним пока приходят только воспитанники центра, все с различными особенностями развития. Начинается тренировка с суставной разминки, только зарядку для шеи они делают 11 минут! Эрмек говорит, что без регулярной гимнастики развивается слабость мышц шеи и позвоночник испытывает нагрузку.

Кстати, тумаровцы тоже бывшие воспитанники "Умут-Надежды", а потому в комнате, где проходят тренировки, есть настоящая стена славы – фотографии Адины, Талгата и Эрдика с выступлений в разных городах мира.

"Адаптивный спорт – это спортивная нагрузка для людей с особыми потребностями. Задача этого вида спорта - не только сделать ребят физически выносливыми, но и сделать их уверенее в своих силах, показать, что они могут всего добиться, если сами захотят", - говорит Эрмек.

Он говорит, что замечает, как физические нагрузки для ребят с инвалидностью положительно сказываются на всей их дальнейшей жизни.

"Мои тумаровцы, например, живут полной жизнью и очень яркой. Эрдик и Талгат из группы "Тумар" благодаря нашим тренировкам физически сильные и выносливые. Они участвовали в Бишкеке в гонке на колясках и заняли два призовых места. В армрестлинге у них тоже нет равных. Адина сейчас учится в Германии, парни работают. А Талгат, кстати, женился, у него недавно дочка родилась", - рассказывает Эрмек Кадыров.

Эрмек уверяет, что невропатолог, которая наблюдает воспитанников центра, говорит, что ребята очень изменились благодаря этим занятиям, в глазах появился блеск, желание что-то делать. У них появились цели. Например, мальчишки хотели научиться отжиматься. Силенок на это сначала не хватало, но они трудились и сейчас легко могут отжаться раз по десять. А это уже победа!

"В 2018 году меня пригласили в Америку учиться по программе "Адаптивный спорта для людей с инвалидностью". Там на семинарах и тренингах обучали тому, что люди с ограниченными возможностями могут быть успешными во многих сферах и жить полноценной жизнью. Когда вернулся в Бишкек, захотел развивать этот вид спорта и у нас в стране. Нам в центр очень нужны спортивный инвентарь для занятий, нашим ребятам необходимы беговые дорожки", - говорит Кадыров.


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URL: https://www.vb.kg/396427
Теги:
инвалиды, танцы, Кыргызстан
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