Эксперт: Садыр Жапаров остается с народом и инаугурация тому свидетельство

Предстоящая инаугурация президента Садыра Жапарова будет необычна тем, что большинство приглашенных гостей будут простые граждане. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, раньше все больше "элита" сидела.

- При прежних президентах на инаугурациях сидели, в основном, члены правительства, депутаты, олигархи, единично герои соцтруда и так далее. Простой народ за забором оставался. То, что Жапаров отдает предпочтение простому народу говорит только в его пользу. Все правильно, он ведь действительно всенародноизбранный, так сказать, народный президент и поэтому должен соответствовать этому статусу. Он остается с народом и инаугурация тому свидетельство. И самое главное, он не должен разрывать этой связи и в дальнейшем, - сказал политолог.

Напомним, вчера Центральная избирательная комиссия утвердила результаты досрочных выборов президента КР. Более 79% голосов набрал Садыр Жапаров.

Инаугурация избранного президента пройдет 28 января в здании филармонии имени Токтогула Сатылганова. В пресс-службе президента сообщили, что расходы на церемонию составят 10 млн сомов.

Для примера, в 2017 году на церемонию вступления в должность Сооронбая Жээнбекова потратили 13 млн сомов. Инаугурация Алмазбека Атамбаева в 2011 году обошлась бюджету в 10 млн сомов. Траты на инаугурацию Курманбека Бакиева в 2005 году составили 18 млн сомов, а в 2009 году - 20 млн сомов.