Канат Шабданбаев: На Олимпиаде в Токио планируем завоевать три медали

Новый директор Государственного агентства по молодежной политике, физической культуре и спорту Канатбек Шабданбаев сразу после Нового года в эксклюзивной беседе с корреспондентом "Вечернего Бишкека" рассказал о планах по улучшению ситуации в отечественной индустрии рекордов и оздоровительном движении.

Говорят, что назначение на эту должность было для вас неожиданным?

- В принципе да. С 2017 года я работал директором учреждения "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения" при Госагентстве по спорту. За прошедшие три года провели капитальный ремонт Дворца спорта имени Кожомкула, нескольких других крупных спорткомплексов. Дел хватало, планов было еще больше. Но бывший директор госагентства Канат Аманкулов перед уходом в отставку поддержал именно мою кандидатуру на эту должность.

Что хотите поправить, изменить в существующей системе развития спорта высших достижений и оздоровительного движения?

- Правительство еще в 2017 году приняло программу "Спортивный Кыргызстан". Ее целью стало проведение грамотной работы по воспитанию национальной спортивной элиты и завоевание трех наград на предстоящих Олимпийских играх а Токио. Поэтому мы сейчас усилили работу по улучшению учебно–тренировочных процессов, открываем тренировочные залы и спорткомплексы, совершенствуем систему управления спортивным движением.

Конкретнее можете об этом рассказать?

- Госагентство определило шесть приоритетных видов спорта: три вида классической борьбы (греко–римская, вольная и женская), дзюдо, бокс, легкая атлетика. По неолимпийским видам спорта в приоритете самбо, кикбоксинг, ушу саньда. Эти дисциплины выбраны не случайно. Представители названных видов спорта успешно выступают на международной арене, завоевывают медали на престижных международных соревнованиях. Есть резон, согласитесь, поддерживать именно их.

Кроме того, ведущие атлеты Кыргызстана, отличившиеся на чемпионатах мира и Азии, получают стипендию в размере 75 тысяч сомов в месяц.

А на остальные дисциплины, выходит, рукой махнете?

- О чем вы?! Госагентство совместно с федерациями в начале каждого года утверждает план проведения республиканских соревнований и финансирует их проведение, помогает в проведении учебно–тренировочных сборов в поездках на зарубежные турниры, в воспитании юных талантов. Таким образом оказываем поддержку представителям всех, подчеркиваю, дисциплин.

Сколько олимпийских лицензий планируется завоевать?

- 21 лицензию по 14 видам спорта и три медали. Кроме того, убеждены, что представители паралимпийских видов спорта Кыргызстана способны завоевать три лицензии по четырем дисциплинам: пара - по пауэрлифтингу, пара - по триатлону, пара - по дзюдо, пара - по легкой атлетике.

Будут ли реформироваться массовый спорт и физкультура?

- Состояние здоровья населения вызывает обоснованную тревогу. 80 процентов выпускников средних школ имеют проблемы со здоровьем. По данным Министерства образования и науки, 9940 учащихся в возрасте от 7 до 17 лет в прошлом году были освобождены от уроков физкультуры из–за проблем со здоровьем.

Необходимо признать, существующая в Кыргызстане школьная учебная программа по физической культуре реализуется не должным образом. В учебных заведениях не хватает средств для приобретения инвентаря, простейших спортивных сооружений, нуждаются в улучшении и методики преподавания этой дисциплины. Предстоит побороться против приписок, липовых отчетов о проведении детских и любительских турниров взрослых спортсменов. Так что в этом плане нам предстоит немало поработать, в частности, планируем разработать новый формат "Школьной лиги". В этом турнире сейчас в основном участвуют только бишкекские школьники, но считаю, что его надо поднять до республиканского уровня.

Кстати, почему в последние годы не проводится Спартакиада народа Кыргызстана? Это было очень мощное, масштабное соревнование. В нем участвовали тысячи талантливых спортсменов.

- График проведения республиканских состязаний и без Спартакиады очень напряженный. Ежегодно в Бишкеке и регионах проводятся 1800 соревнований среди взрослых и 2000 детско–юношеских турниров. Правда, в нынешнем году из–за пандемии все планы по проведению состязаний были сорваны.

Каков бюджет госагентства по спорту в нынешнем году?

- 802,1 миллиона сомов, в том числе на подготовку атлетов к IV Всемирным играм кочевников и Олимпиаде в Токио - 105 миллионов сомов. Не буду говорить - много это или мало. Но уверен, государство делает все возможное для поддержки спортсменов и физкультурников.

Будет ли начато строительство спорткомплекса в южной части Бишкека и начнется ли ремонт бассейна во Дворце спорта?

- Со спорткомплексом возникли проблемы. На его месте решено построить административный городок, а также жилой массив и другие объекты социально– культурного назначения. Но мы просим, чтобы спорткомплекс был возведен в другом месте.

Сотрудники Госагентства по спорту разработали проекты по реконструкции бассейна во Дворце спорта, Малой арены имени Долена Омурзакова, спортивно– оздоровительных лагерей "Эдельвейс", "Дугоба" и строительству спортивно–оздоровительного комплекса на территории Дирекции по развитию школьного и студенческого спорта "Жаштык" в районе парка имени Ататюрка. Сегодня ведутся переговоры со спонсорами наших проектов, и мы достигли в этих диалогах первых впечатляющих результатов.