Погода
$ 84.40 - 84.80
€ 102.30 - 103.00

"Граждане Турции во время карантина отправили кыргызстанцам 20 тонн муки"

189  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Во время карантина Кыргызстан получил помощь от Турции не только медикаментами и оборудованием, но и продуктами питания. Так международный благотворительный фонд "Эне Мекен" в Кыргызстане получил от жителей Турции помощь в 20 тонн муки. Об этом редакции VB.KG рассказала глава фонда Гульшах Исакова.

По ее словам, всю муку получили нуждающиеся семьи.

- 50 мешков муки были доставлены в Баткен, еще столько же в Ат-Баши, так как жители этих регионов живут вблизи границы. Оставшуюся муку роздали нуждающимся семьям в Бишкеке, - сказала Исакова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396472
Теги:
Турция, Кыргызстан, Помощь, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  