"Граждане Турции во время карантина отправили кыргызстанцам 20 тонн муки"

Во время карантина Кыргызстан получил помощь от Турции не только медикаментами и оборудованием, но и продуктами питания. Так международный благотворительный фонд "Эне Мекен" в Кыргызстане получил от жителей Турции помощь в 20 тонн муки. Об этом редакции VB.KG рассказала глава фонда Гульшах Исакова.

По ее словам, всю муку получили нуждающиеся семьи.

- 50 мешков муки были доставлены в Баткен, еще столько же в Ат-Баши, так как жители этих регионов живут вблизи границы. Оставшуюся муку роздали нуждающимся семьям в Бишкеке, - сказала Исакова.