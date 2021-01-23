Садыр Жапаров: не царская инаугурация

Оргкомитет по подготовке и проведению церемонии вступления в должность президента изменил программу инаугурации Садыра Жапарова. Она пройдет 28 января в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Причем, сообщается, что церемония будет, как можно более скромной, чтобы "отвечать требованиям народа".

21 января в Бишкеке прошла репетиция инаугурации, в ходе которой движение по проспекту Манаса от государственной резиденции "Ала-Арча" до проспекта Чуй было остановлено примерно на полчаса. Образовавшиеся пробки вызвали недовольство столичных водителей.

Кроме того, общественность возмутила сумма расходов, заложенных на проведение инаугурации. Кыргызстанцы посчитали, что как минимум неуместно, тратить на церемонию в 10 миллионов сомов в условиях экономического кризиса.

Новоизбранный президент Кыргызстана Садыр Жапаров отреагировал на случившееся очень быстро. Он заявил, что с учетом политической ситуации, сложившейся после октябрьских событий, экономического, финансового и эпидемиологического положения республики считает необходимым отказаться от обременительных для экономики страны мероприятий.

- Думаю, народ нас поймет и поддержит. Я принял решение отказаться от специального кортежа, банкета и других организационных мероприятий, влекущих большие финансовые расходы. Важно учесть и осуществить только требуемые законодательством обязательные процедуры вступления в должность президента. Государство должно фокусировать все свое внимание на использование государственных средств в поддержку народа и его нужд, - заявил Жапаров.

Позже глава пресс-службы аппарата президента Нургазы Анаркулов рассказал журналистам kloop.kg, что было решено "не перекрывать дорогу и не тратить лишние средства".

- Он (президент – ред.) сказал, что такие вещи не нужны, когда народ так мучается. Исходя из этого, сейчас меняют сценарий, - сообщил Анаркулов.

Он также добавил, что гости инаугурации должны предварительно сдать ПЦР-тест на наличие коронавируса. Но организаторы сейчас думают над тем, чтобы предоставлять тесты на месте.

- Скорее всего, оргкомитет сам подготовит тесты, чтобы не мучать народ, потому что ПЦР-тест дорого стоит. Большинство гостей - 70-80 процентов - простые люди, простые избиратели. У них такой возможности нет, поэтому мы решаем этот вопрос, - сказал глава пресс-службы аппарата президента.

Ситуация на самом деле беспрецедентная. Садыр Жапаров станет первым президентом в истории независимого Кыргызстана, да и, наверное, стран Центральной Азии, отказавшимся от роскошной инаугурации. Даже президент переходного периода Роза Отунбаева, которую любят приводить как позитивный пример управленца, прибыла на церемонию вступления в должность, также проходившую в Национальной филармонии в Бишкеке, в сопровождении кортежа.

Вот так еще вчера из-за инаугурации намечался грандиозный скандал, а сегодня тема полностью исчерпана. Случившееся некоторые посчитали результатом качественной работы президентских пиарщиков и политтехнологом. Это можно считать комплиментом в адрес Нургазы Анаркулова, который на сегодня и является главным специалистом по связям с общественностью избранного главы государства. Нужно отметить, что Анаркулов тоже выходец из народа – он много лет работал журналистом, редактором, проходил свой профессиональный путь ровно, не будучи чьим-то протеже или ставленником.