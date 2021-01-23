Масштабная слежка и подтасовка следствия. Что "выбивали" у Зилалиева?

Вскрылись новые подробности давления прежней власти на дело бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева. Появилось видео встреч Зилалиева со своими адвокатами. Все бы ничего, но снято оно в стенах СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

По закону это прямое нарушение конституционных прав обвиняемого на полноценную защиту. Ведь встречи подзащитного с адвокатами являются конфиденциальными. А значит, только этот факт превращает Зилалиева в политически преследуемого.

Понятно, что подобные записи передавались прежнему руководству страны. К слову, подобные факты политического давления ранее обнаружились и у бывшего главы КР Алмазбека Атамбаева. Вот только подобные доказательства сводят на нет все озвученные следствием аргументы относительно вины Зилалиева.

Другой важный нюанс. Бывшие власти намерено хотели "упрятать" бывшего экс-главу ГКПЭН за решетку. Ведь если речь идет, как утверждает следствие, о незаконном обогащении, то какой смысл устанавливать слежку в таком масштабе и "сливать" все "наверх"? Возможно, именно поэтому Дуйшенбек Зилалиев, в отличие от других чиновников, задержанных по подобным статьям, уже два года находится в СИЗО ГКНБ без доказательств вины… Так чего в действительности боятся прежние власти?

Отметим, по части торговли лицензиями Первомайский суд Бишкека все обвинения с Зилалиева снял из-за отсутствия доказательств.