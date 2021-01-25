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Дело ТЭЦ: "Вновь открывшиеся обстоятельства полностью оправдывают Исакова"

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- Оксана Гут
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По делу о ТЭЦ возникли вновь открывшиеся обстоятельства, полностью оправдывающие Сапара Исакова. Об этом заявил адвокат бывшего премьер-министра Нурбек Токтакунов.

Сегодня в Верховном суде должно состояться заседание по ходатайству юриста.

"По этому делу возникли вновь открывшиеся обстоятельства, полностью оправдывающие Сапара Исакова. Так после вынесения приговора выяснилось, что в госбюджете не указано никакого ущерба стране в результате модернизации ТЭЦ. При этом правительство Кыргызской Республики продолжает исправно выплачивать проценты по китайскому кредиту, хотя по делу китайская сторона также была обвинена в коррупции", - написал Токтакунов на своей странице в Facebook.

Адвокат указывает на то, что в законе о республиканском бюджете за 2018-2019 годы не прописана сумма причиненного ущерба в результате модернизации столичной ТЭЦ.

"Представьте себе, что человека осудили за угон автомобиля, а потерпевший потом признался, что никакого автомобиля у него не было", - привел пример юрист.

Напомним, бывшего премьер-министра КР Сапара Исакова приговорили в общей сложности к 18 годам тюрьмы, в том числе по делу о ТЭЦ. В ходе событий с 5 на 6 октября в Бишкеке он был выпущен из колонии, где отбывал наказание. А после митинга на площади 9 октября Исаков пропал, его объявили в розыск. По неподтвержденной до сих пор информации, он попросил политическое убежище во Франции.


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URL: https://www.vb.kg/396531
Теги:
бюджет, Верховный суд, суд, Кыргызстан, уголовное дело, ущерб, Сапар Исаков, ТЭЦ
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