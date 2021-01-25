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ГКНБ опубликовал фото шикарной недвижимости чиновника Минтранса

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- Екатерина Улитина
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Директора Департамента дорожного хозяйства при Минтрансе И.Ш.М. (Шабдан Иманкулов) стал фигурантом дела о незаконном обогащении. Шикарные особняки, десятки квартир в Бишкеке и дорогие автомобили, по версии следствия, чиновник переоформлял на родственников, у которых не было доходов для покупки недвижимости и предметов роскоши.

Следствие предполагает, что чиновник Минтранса существенно увеличил свои активы за счет проведения ежегодных тендеров по строительству дорог. За последние годы на реализацию проектов по улучшению дорожной инфраструктуры в Кыргызстане из бюджета было выделено более 3 млрд сомов.

"Установлено, что "И.Ш.М." за период работы на государственной службе, приобрел в собственность дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, большое количество крупнорогатого скота, совокупная стоимость которых фактически многократно превышают его официальные доходы", - говорится в сообщении ГКНБ.

В частности органы следствия установили, что чиновник имеет отношение к трем особнякам, автомашинам представительского класса, кроме того, ранее он уже владел 1 особняком и более 20 квартирами в центре Бишкека.

"И.Ш.М. с целью сокрытия признаков преступно нажитого движимого и недвижимого имущества, осуществлял регистрацию активов на близких родственников и аффилированных лиц, не имеющие официально подтверждаемые доходы на момент приобретения такого количества имущества", - продолжили в ГКНБ.

Кроме того, глава Департамента дорожного хозяйства и члены его семьи регулярно выезжали на заграничные курорты.

В настоящее время устанавливаются другие должностные лица Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики, ответственные за финансирование и контроль использования бюджетных средств, а также круг лиц, имеющие причастность к преступлениям коррупционного характера.


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URL: https://www.vb.kg/396533
Теги:
коррупция, недвижимость, Кыргызстан, уголовное дело, незаконное обогащение, Минтранском
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Комментарии
марат
25.01.2021, 12:54

Наши коррупционеры ничего не бояться. Может надо ввести смертную казнь для них? Или они и смерти не будут бояться?!

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