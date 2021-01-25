Насилие, хайп и соцсети. Рецепт для управления волей народа?

Все выходные в Кыргызстане обсуждали единственную тему - молодой мужчина изнасиловал подростка в бане. Видео с ужасающими кадрами мгновенно разошлось по кыргызстанскому сегменту социальных сетей, вызвав гнев, возмущение и ярость.

"Молодые мамочки, вы должны это посмотреть, чтобы не допустить подобного", - призывали авторы различных групп и пабликов. При этом непонятно, каким образом просмотр такого рода видео повлияет на снижение насилия.

Позже выяснилось, что запись скорее всего была снята даже не в Кыргызстане, вероятно преступник уже найден и получил срок. По крайней мере об этом заявили отечественные правоохранители. Подтверждает эту версию новости в СМИ Алтайского края России. Неделю назад появилась новость, что 20-летний мужчина приговорен к 14 годам лишения свободы за изнасилование мальчиков 8 и 9 лет в бане. Было это одно и то же преступление или разные сейчас проверяют сотрудники МВД. Они направили запрос российским коллегам.

Несмотря на то, что ответов пока нет, нашлись те, кто упорно продолжает раскачивать эту тему. Да, действительно, независимо от того, произошел конкретно этот случай в нашей республике или в другой, проблема насилия, в том числе сексуального, актуальна в Кыргызстане. Но способы борьбы с этой бедой приобретают пугающие очертания. Так, в социальных сетях появилась ссылка на инстаграм-страницу кыргызстанца, который якобы и является тем самым насильником. Потом появился и второй вероятный злоумышленник. Более того, от лица пресс-секретаря столичного ГУВД Улана Джумакова распространялась информация, что насильник - это сын высокопоставленного чиновника, которого приказано "отмазать" от наказания. Джумаков, разумеется, такого никогда не писал, но ведь часть пользователей поверили сообщению с фальшивого профиля. Так или иначе, толпа с любопытством следила за разворачивающимися событиями, не всегда успевая отделить правду от предположений и откровенных выдумок. Тем не менее люди неизменно требовали убить, покалечить, наказать насильников и, как ни странно, дать ссылку на видео.

С одной стороны, когда кто-то измывается над детьми - это объективный повод для гнева и ответной агрессии. Желание защитить, шокирующие обстоятельства могут стать поводом для проявления насилия и даже убийства. Другое дело, когда те же эмоции человек вызывает в себе намерено, просматривая и распространяя прямо скажем нелегальный контент. Разглядывание деталей действия ничем не поможет жертве, более того, такое любопытство, граничащее со смакованием подробностей скорее всего неприятно потерпевшим и приносит им дополнительные страдания. Но в порыве справедливого гнева о чувствах жертв так никто и не вспомнил.

Поднявшаяся шумиха всего за несколько часов полностью изменила акценты общественного интереса. Люди позабыли о миллионных тратах и артиллерийских салютах для инаугурации Садыра Жапарова, о коронавирусе и коррупции. Теперь людей не так сильно злит повышение тарифов в общественном транспорте и дорогой газ. Самым актуальным требованием толпы стало - введение смертной казни для преступников, которые надругались над детьми. Но, действительно ли такова воля народа или мы просто стали свидетелями хорошей манипуляции общественным мнением с помощью непроверенной информации и нескольких десятков аккаунтов в социальных сетях?