В 2020 году на дорогах КР задержано 8679 пьяных водителей

За 12 месяцев 2020 года по республике сотрудниками подразделений ГУОБДД МВД КР выявлено 510 897 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в ведомстве.

Из них:

- невыполнение требований дорожных знаков и разметок, обгона и

маневрирования - 194005 фактов.

- Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения -

8679 факта.

- Несвоевременное прохождение технического осмотра - 2176 фактов.

- Управление транспортным средством без право на управление ТС - 3083

факта.

- Переоборудование ТС без соответствующего разрешения - 1588 факта.

- Управление ТС в отсутствии соответствующих документов - 8654 факта.

- Нарушение правила скоростного режима - 72045 фактов.

- Другие нарушения ПДД - 220667 фактов

На специальную стоянку водворено 39331 единиц автомашин.

- Уважаемые участники дорожного движения, ГУОБДД МВД КР призывает всех соблюдать правила дорожного движения ведь именно из-за их нарушения происходят тяжкие дорожно-транспортные происшествия, - напомнили в ведомстве.