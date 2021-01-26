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В 2020 году на дорогах КР задержано 8679 пьяных водителей

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- Виктория Гунгер
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За 12 месяцев 2020 года по республике сотрудниками подразделений ГУОБДД МВД КР выявлено 510 897 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в ведомстве.

Из них:

- невыполнение требований дорожных знаков и разметок, обгона и

маневрирования - 194005 фактов.

- Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения -

8679 факта.

- Несвоевременное прохождение технического осмотра - 2176 фактов.

- Управление транспортным средством без право на управление ТС - 3083

факта.

- Переоборудование ТС без соответствующего разрешения - 1588 факта.

- Управление ТС в отсутствии соответствующих документов - 8654 факта.

- Нарушение правила скоростного режима - 72045 фактов.

- Другие нарушения ПДД - 220667 фактов

На специальную стоянку водворено 39331 единиц автомашин.

- Уважаемые участники дорожного движения, ГУОБДД МВД КР призывает всех соблюдать правила дорожного движения ведь именно из-за их нарушения происходят тяжкие дорожно-транспортные происшествия, - напомнили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/396577
Теги:
ПДД, безопасность, Кыргызстан, ГУОБДД
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