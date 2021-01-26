Изнасилование несовершеннолетнего в бане произошло в селе Кош-Агач (Алтай)

Изнасилование несовершеннолетнего в бане, что попало на видео и активно рассылалось по соцсетям в Кыргызстане, совершено в селе Кош-Агач Республики Алтай. Об этом заявили в пресс-службе МВД КР.

Напомним, ранее, 24 января в ведомстве сообщали, что по данному факту сотрудниками МВД проведены оперативно-розыскные мероприятия по установлению и уточнению всех обстоятельств:

"Более того, некоторые граждане, провоцировали в социальных сетях и выставляли фотографии лиц, непричастных к данному видео, не дождавшись результатов расследования. Через социальные сети распространена различная фото и аудио информация о молодом человеке. В связи с чем, мы просили не делать предварительных выводов. Ранее мы сообщали - есть все основания полагать, что инцидент произошел не в Кыргызстане, видео было снято год или два назад. Виновный привлекается к ответственности. МВД КР направило официальный запрос в другое государство, для выяснения деталей происшествия".

Сегодня, уверяют в пресс-службе МВД, получен ответ и в нем указано, что 29 июля 2020 года в ходе мониторинга социальной сети, а именно в мессенджере WhatsApp, сотрудниками МВД по Республики Алтай была обнаружена видеозапись, на которой молодой человек совершает насильственные действия сексуального характера в отношении другого неизвестного парня.

"В ходе предварительной проверки установлено, что в начале августа 2019 года в селе Кош-Агач Республики Алтай (в период с 1 по 10 августа 2019 года) несовершеннолетний "Р" совершил насильственный половой акт в отношении несовершеннолетнего "К". По указанному факту Улаганским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного Комитета по Республике Алтай 29 июля 2020 года возбуждено уголовное дело по статье 132 УК (Насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении несовершеннолетнего) Российской Федерации. В ходе проведение оперативно-розыскных мероприятий несовершеннолетний "Р" был доставлен в ОВД и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

31 декабря 2020 года уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Кош-Агачский районный суд", - передает сообщение пресс-служба МВД КР.