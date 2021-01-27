Каким правилам необходимо научить ребенка, чтобы обезопасить от насилия?

В Кыргызстане 80% несовершеннолетних, пострадавших от сексуального насилия, испытали его со стороны знакомых и родственников. Половина сексуальных посягательств в отношении детей происходит дома или в гостях. Родители будьте бдительны и ответственны к детям! Об этом сообщили в МВД КР.

Чтобы обезопасить детей, необходимо научить их следующим правилам:

"Уметь говорить "нет". Уважать свои личные границы. Никто не имеет права прикасаться к телу без твоего согласия. Не стесняйся об этом говорить каждому, кто попытается это сделать; Добирайся домой известным маршрутом. При необходимости вызывай службу такси, не садиться в попутные машины; Перед входом в подъезд, лифт оглянись, и не входи с незнакомыми мужчинами; Если кто-то давит на тебя и пытается заставить делать то, что не нравится, скажи: "Нет", уйди и расскажи об этом доверенному взрослому. Правило: "Нет-Уйди-Расскажи"!!! Не пей напитки, которые предлагают незнакомые люди; Всегда ставь родных в известность, куда идёшь, когда вернешься домой и как с тобой связаться; Старайся не оставаться наедине с мужчинами, даже если они твои дальние родственники. Пускать в дом родственников – мужчин в отсутствие родителей опасно; Не задерживайся на улице или в гостях в темное время суток; Нельзя садиться в чужие машины, даже если это машина соседа; Ты имеешь право заботиться о своей безопасности, даже если это может показаться невежливым.

Установите в мобильный телефон ребенка приложения: "Мой участковый инспектор милиции" и "112 Кыргызстан". Они позволяют незамедлительно передать сообщение о помощи, а также получить информацию о том, как поступить в чрезвычайной ситуации.

Что делать если насилие случилось?

Верить своему ребенку. Сохранить следы преступления - не мыться, не выбрасывать и не стирать одежду и бельё. Обратитесь в милицию и медицинское учреждение. В первые 72 часа, врач поможет предотвратить заражение ВИЧ, половыми инфекциями и нежелательную беременность. Крайне важно предоставить несовершеннолетнему психологическую помощь.

НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ, ВАМ ПОМОГУТ!