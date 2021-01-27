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Каким правилам необходимо научить ребенка, чтобы обезопасить от насилия?

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане 80% несовершеннолетних, пострадавших от сексуального насилия, испытали его со стороны знакомых и родственников. Половина сексуальных посягательств в отношении детей происходит дома или в гостях. Родители будьте бдительны и ответственны к детям! Об этом сообщили в МВД КР.

Чтобы обезопасить детей, необходимо научить их следующим правилам:

  1. "Уметь говорить "нет". Уважать свои личные границы. Никто не имеет права
  2. прикасаться к телу без твоего согласия. Не стесняйся об этом говорить
  3. каждому, кто попытается это сделать;
  4. Добирайся домой известным маршрутом. При необходимости вызывай службу
  5. такси, не садиться в попутные машины;
  6. Перед входом в подъезд, лифт оглянись, и не входи с незнакомыми
  7. мужчинами;
  8. Если кто-то давит на тебя и пытается заставить делать то, что не
  9. нравится, скажи: "Нет", уйди и расскажи об этом доверенному взрослому.
  10. Правило: "Нет-Уйди-Расскажи"!!!
  11. Не пей напитки, которые предлагают незнакомые люди;
  12. Всегда ставь родных в известность, куда идёшь, когда вернешься домой и
  13. как с тобой связаться;
  14. Старайся не оставаться наедине с мужчинами, даже если они твои дальние
  15. родственники. Пускать в дом родственников – мужчин в отсутствие
  16. родителей опасно;
  17. Не задерживайся на улице или в гостях в темное время суток;
  18. Нельзя садиться в чужие машины, даже если это машина соседа;
  19. Ты имеешь право заботиться о своей безопасности, даже если это может
  20. показаться невежливым.

Установите в мобильный телефон ребенка приложения: "Мой участковый инспектор милиции" и "112 Кыргызстан". Они позволяют незамедлительно передать сообщение о помощи, а также получить информацию о том, как поступить в чрезвычайной ситуации.

Что делать если насилие случилось?

Верить своему ребенку. Сохранить следы преступления - не мыться, не выбрасывать и не стирать одежду и бельё. Обратитесь в милицию и медицинское учреждение. В первые 72 часа, врач поможет предотвратить заражение ВИЧ, половыми инфекциями и нежелательную беременность. Крайне важно предоставить несовершеннолетнему психологическую помощь.

НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ, ВАМ ПОМОГУТ!

  1. 102 – МИЛИЦИЯ
  2. 112 – СЛУЖБА 112
  3. 111 – ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ.


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URL: https://www.vb.kg/396614
Теги:
дети, несовершеннолетние, безопасность, Кыргызстан, МВД
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