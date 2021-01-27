Каким правилам необходимо научить ребенка, чтобы обезопасить от насилия?

В Кыргызстане 80% несовершеннолетних, пострадавших от сексуального насилия, испытали его со стороны знакомых и родственников. Половина сексуальных посягательств в отношении детей происходит дома или в гостях. Родители будьте бдительны и ответственны к детям! Об этом сообщили в МВД КР.
Чтобы обезопасить детей, необходимо научить их следующим правилам:
- "Уметь говорить "нет". Уважать свои личные границы. Никто не имеет права
- прикасаться к телу без твоего согласия. Не стесняйся об этом говорить
- каждому, кто попытается это сделать;
- Добирайся домой известным маршрутом. При необходимости вызывай службу
- такси, не садиться в попутные машины;
- Перед входом в подъезд, лифт оглянись, и не входи с незнакомыми
- мужчинами;
- Если кто-то давит на тебя и пытается заставить делать то, что не
- нравится, скажи: "Нет", уйди и расскажи об этом доверенному взрослому.
- Правило: "Нет-Уйди-Расскажи"!!!
- Не пей напитки, которые предлагают незнакомые люди;
- Всегда ставь родных в известность, куда идёшь, когда вернешься домой и
- как с тобой связаться;
- Старайся не оставаться наедине с мужчинами, даже если они твои дальние
- родственники. Пускать в дом родственников – мужчин в отсутствие
- родителей опасно;
- Не задерживайся на улице или в гостях в темное время суток;
- Нельзя садиться в чужие машины, даже если это машина соседа;
- Ты имеешь право заботиться о своей безопасности, даже если это может
- показаться невежливым.
Установите в мобильный телефон ребенка приложения: "Мой участковый инспектор милиции" и "112 Кыргызстан". Они позволяют незамедлительно передать сообщение о помощи, а также получить информацию о том, как поступить в чрезвычайной ситуации.
Что делать если насилие случилось?
Верить своему ребенку. Сохранить следы преступления - не мыться, не выбрасывать и не стирать одежду и бельё. Обратитесь в милицию и медицинское учреждение. В первые 72 часа, врач поможет предотвратить заражение ВИЧ, половыми инфекциями и нежелательную беременность. Крайне важно предоставить несовершеннолетнему психологическую помощь.
НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ, ВАМ ПОМОГУТ!
- 102 – МИЛИЦИЯ
- 112 – СЛУЖБА 112
- 111 – ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ.