В Кыргызстан приехала жена Жаныша Бакиева

В Кыргызстан прилетела певица Орозгул Токторбаева. В СМИ она известна как жена Жаныша Бакиева, брата второго президента Кыргызстана.

Совместное фото с Токторбаевой опубликовала исполнительница Айчурок Султанова на своей странице в facebook.

"Член нашей группы "Достор" Орозгуль Токторбаева приехала с хорошим проектом. Желаю удачи!" - подписала снимок Султанова.

Фотография быстро стала распространяться среди пользователей интернета. Сейчас Айчурок Султанова скрыла или удалила пост. Однако, многие успели сделать скриншот.