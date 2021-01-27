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В Кыргызстан приехала жена Жаныша Бакиева

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстан прилетела певица Орозгул Токторбаева. В СМИ она известна как жена Жаныша Бакиева, брата второго президента Кыргызстана.

Совместное фото с Токторбаевой опубликовала исполнительница Айчурок Султанова на своей странице в facebook.

"Член нашей группы "Достор" Орозгуль Токторбаева приехала с хорошим проектом. Желаю удачи!" - подписала снимок Султанова.

Фотография быстро стала распространяться среди пользователей интернета. Сейчас Айчурок Султанова скрыла или удалила пост. Однако, многие успели сделать скриншот.


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URL: https://www.vb.kg/396615
Теги:
Жаныш Бакиев, СМИ, социальные сети, Кыргызстан
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