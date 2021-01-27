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Верховный суд КР отказал в пересмотре дела экс-генпрокурора Аиды Саляновой

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- Оксана Гут
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Верховный суд КР отказал в пересмотре дела экс-генпрокурора Аиды Саляновой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Cегодня, 27 января, была рассмотрена кассационная жалоба адвоката Рабиги Садыковой. И постановлением Верховного суда КР о возобновлении производства по уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении Аиды Саляновой было отказано.

Напомним, в конце 2016 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Аиды Саляновой по ст. 304 "Злоупотребление должностным положением" УК КР. Согласно обвинению, будучи министром юстиции в 2010 году она незаконно продлила адвокатскую лицензию небезызвестному Алексею Елисееву - партнеру Максима Бакиева.

В 2018 году Ленинским судом Аида Салянова осуждена на пять лет с конфискацией имущества. Отсрочка исполнения решения суда - 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет. Бишкекский горсуд и Верховный суд оставили приговор первой инстанции без изменений.


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URL: https://www.vb.kg/396629
Теги:
Аида Салянова, Верховный суд, уголовная ответственность, Кыргызстан, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции
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