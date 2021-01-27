Иностранцы могут отказаться от участия в судебных процессах - КП

Иностранцы могут участвовать в судебных процессах не территории Кыргызстана в качестве свидетелей, потерпевших или экспертов исключительно на добровольной основе. Коллегия Конституционной палаты, рассмотрев положение в уголовно-процессуальном кодексе об участие граждан иных государств в судах, пришла к выводу, что слова "могут быть вызваны с их согласия" в части 1 статьи 515, не противоречат Конституции.

Пояснение Конституционной палаты:

Так, частью 1 статьи 515 указанного Кодекса предусматривается возможность вызова свидетеля, потерпевшего, его представителя, эксперта, если они являются гражданами иностранного государства, только с их согласия для производства процессуальных или судебных действий на территории Кыргызской Республики.

В своем решении Конституционная палата отметила, что УПК содержит все необходимые инструментарии для разрешения всех вероятных ситуаций, в том числе обусловленных невозможностью обеспечения участия потерпевшей стороны в судебном процессе, без нарушения принципов уголовного судопроизводства, включая принцип состязательности и равноправия сторон.

Так, в частности возможное отсутствие свидетеля, потерпевшего, его представителя, эксперта, если они являются гражданами иностранного государства и находятся за пределами Кыргызской Республики, компенсировано наличием института депонирования показаний. Депонирование показаний - это закрепление показаний потерпевшего и свидетеля следственным судьей, в случае, если имеются основания полагать, что более поздний допрос станет невозможным в силу объективных причин, связанных с опасностью для жизни и здоровья, тяжелой болезнью потерпевшего, свидетеля, предстоящим их выездом за пределы или постоянным проживанием за пределами Кыргызской Республики.

Помимо этого, отсутствие по какой-либо причине потерпевшего компенсируется наличием института представительства, обязательным участием государственного обвинителя на уголовном процессе, который помимо решения публичных задач,

защищает интересы потерпевшего, а также допустимостью при допросе потерпевшего и свидетеля использования технических средств в режиме видеосвязи (статьи 43, 194, 285 УПК).

Что касается интересов обвиняемого, то в уголовно-процессуальном законодательстве существуют более значимые компенсаторные механизмы. В соответствии с частью 3 статьи 17 УПК любые сомнения, в том числе возникшие в связи с

неучастием потерпевшей стороны в судебных тяжбах, разрешается наиболее радикальным методом и должны трактоваться в пользу обвиняемого.

В свете рассматриваемого вопроса, если потерпевшим является иностранное лицо, признаваемое таковым по закону Кыргызской Республики, но по факту проживания или иной причине находящийся за пределами Кыргызской Республики, то пределы применения в отношении него мер уголовно-процессуального принуждения объективным образом ограничиваются, что обусловлено требованиями международного права.

В частности, Кыргызская Республика подписала и ратифицировала Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, (г. Минск, 22 января 1993 года), заключены международные договоры с Российской Федерацией, Латвийской Республикой, Азербайджанской Республикой и рядом других стран. Эти международные соглашения содержат положения об исключительно добровольном характере явки свидетеля, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, а также эксперта, являющихся

гражданами иностранного государства по запросу суда и запрет на возможные санкции и принуждения в случае их неявки.

Конституция Кыргызской Республики провозглашает, что Кыргызская Республика обладает полнотой государственной власти на своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику (часть 2 статьи 1). То есть, верховенство власти Кыргызской Республики также, как и любого другого государства, простирается внутри государства и ограничивается его территорией.

Согласно Декларации о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государств, принятой резолюцией 36/103 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1981 года, ни одно государство не имеет права вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было причине во внутренние и внешние дела какого-либо другого государства. Каждое государство обязано воздерживаться от использования или искажения вопросов о правах человека в качестве средства вмешательства во внутренние дела государств, оказания давления на другие государства в пределах государств и между государствами или группами государств.

Тем самым, в соответствии с вышеизложенным и принципами государственного суверенитета юрисдикция Кыргызской Республики не может распространяться на иностранных граждан, находящихся за пределами территории Кыргызской Республики. Таким образом, Конституционная палата пришла к выводу, что оспариваемое нормативное положение было принято с учетом возможностей пространственного действия уголовно-процессуального законодательства, основана на общепринятых принципах и нормах международного права и не может нарушать конституционные гарантии равенства всех перед законом и судом, равенства прав иностранных граждан с правами граждан Кыргызской Республики, состязательности и равноправия сторон в уголовном судопроизводстве.