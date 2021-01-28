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Драки ЦРУ задом наперед. Рецензия на фильм Кристофера Нолана "Довод"

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- Владимир Пирогов
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На просторах Интернета уже можно найти в хорошем качестве новый фантастический триллер американского режиссера Кристофера Нолана "Довод".

"Это не просто фильм о шпионах, хотя он и охватывает множество разных мест, - рассказывает о проекте режиссер. - Мы смешиваем несколько разных жанров, надеюсь, что в итоге получится захватывающе и свежо. Мы с Эммой замахнулись на масштабные съемки, это определенно самая крупная работа в плане охвата рабочих локаций. Мы снимали по всему миру, в семи разных странах. Это самый амбициозный проект из всех, что мы когда–либо делали".

Речь в картине идет о том, что в будущем изобрели технологию, которая может обратить привычную энтропию, влияющую на людей, объекты, и таким образом повернуть течение времени вспять.

Энтропия - это сложный и комплексный термин из физики, описывающий отдельные спонтанные события и их влияние на отрезке времени. Согласно одному из простейших определений, "таяние или растворение льда, сахара или соли, приготовление попкорна или кипящая вода для чая - это процессы нарастающей энтропии на вашей кухне".

В фильме "Довод" главному герою в исполнении Джона Дэвида Вашингтона энтропию демонстрируют на примере пули, возвращающейся в пистолет после выстрела. Если развернуть энтропию, воздействующую на людей, то они смогут дышать только в специальных кислородных масках, потому что легкие больше не смогут поглощать кислород из обычного воздуха. Ну а если вы попытаетесь контактировать со своей копией из прошлого, то произойдет взаимное самоуничтожение - как при столкновении частиц с разными зарядами.

В фильме агент ЦРУ попадает в плен и глотает таблетку с цианидом. Очнувшись, он узнает, что это была проверка, которую он успешно прошел, и теперь у него новое задание. Агент знакомится с новой технологией, которая способна разворачивать движение предмета во времени вспять. В мире все больше оружия. Грядет третья мировая война, которую агент должен предотвратить.

Фильм достаточно долгий, его продолжительность 2 с половиной часа, поэтому важно было переключать внимание со шпионских приключений на личные истории персонажей, чтобы фильм получился захватывающим. С этой задачей сценаристы справились. А снят фильм просто шикарно, в нем множество динамичных сцен, причем без использования или с минимальным количеством спецэффектов, что также создает интересную атмосферу в фильме.

Фишка картины - драки задом наперед. В том числе масштабные военные операции, когда взрывы не разлетаются во все стороны, а сворачиваются.

События развиваются молниеносно, перебрасывая персонажей фильма из одной части света в другую. Сопровождается все эпической музыкальной темой, которая состоит из 17 композиций и помогает раскрыть идею управления временем, ее автор Людвиг Йоранссон, обладатель премий "Оскар" и "Грэмми".

Более точным переводом названия фильма Tenet стал бы "Принцип" или "Догмат". Зато выбранный вариант - "Довод" - позволяет пользоваться эффектом палиндрома, слова, читающегося в обе стороны. Это свойство названия обыгрывается в логотипе картины. Но к этой интересной задумке создатели пришли не сразу - рабочим названием ленты было Merry Go Round - "Карусель".

Фильм получился самого высокого уровня, в моем личном рейтинге он смело занимает место лучшего фильма 2020 года. До шедевра немного не дотягивает, но посмотреть его точно стоит.


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URL: https://www.vb.kg/396657
Теги:
кино
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